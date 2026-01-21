Ρωσία: Οκτώ τραυματίες από επιδρομή drones της Ουκρανίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στη νότια Ρωσία προκάλεσε τραυματισμό οκτώ ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, με επτά να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Το drone έπληξε πολυκατοικία σε χωριό της περιοχής Ταχταμουκάισκι στη Δημοκρατία Αντιγκέγια, ενώ προκλήθηκαν πυρκαγιές σε τουλάχιστον 15 οχήματα.

Στην περιφέρεια Κρασναντάρ, drone κατέπεσε κοντά σε πολυκατοικία σε κοινότητα νότια της πρωτεύουσας της περιφέρειας, σύμφωνα με αναφορές τοπικών αξιωματούχων.

Σοβαρό χτύπημα από ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα δέχθηκαν περιοχές στη νότια Ρωσία τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με ανακοινώσεις τοπικών αρχών. Οι επιθέσεις drones προκάλεσαν τον τραυματισμό οκτώ ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ενώ οδήγησαν σε μαζική απομάκρυνση κατοίκων από τις εστίες τους.

Στη Δημοκρατία Αντιγκέγια του βόρειου Καυκάσου, ο κυβερνήτης Μουράτ Κουμπίλοφ ανακοίνωσε μέσω Telegram πως ένα drone έπληξε πολυκατοικία σε χωριό της περιοχής Ταχταμουκάισκι. Όπως σημείωσε, οι τραυματίες ανέρχονται στους οκτώ, ενώ επτά εξ αυτών χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Η επίθεση προκάλεσε επίσης σοβαρές υλικές ζημιές, με τουλάχιστον 15 οχήματα να παραδίδονται στις φλόγες.

Παρόμοια περιστατικά καταγράφηκαν και στην περιφέρεια Κρασναντάρ, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα. Ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ επισήμανε ότι drone συνετρίβη πλησίον πολυκατοικίας σε κοινότητα νότια της πρωτεύουσας Κρασναντάρ, γεγονός που οδήγησε στην άμεση εκκένωση των κατοίκων. Συγκεκριμένα, όπως υπογράμμισε, οι ένοικοι από τα “177 διαμερίσματα” της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, ενώ τέθηκαν αμέσως σε λειτουργία κέντρα υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας.

Στην παραθαλάσσια πόλη Πριμόρσκα-Αχτάρσκ, τουλάχιστον δύο σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές εξαιτίας της επίθεσης, σύμφωνα με τον Καντράτιεφ. Παράλληλα, στην κυριότερη παραλιακή πόλη της περιοχής, τη Σότσι, θραύσματα από drones κατέπεσαν στο έδαφος, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για επιπλέον ζημιές ή τραυματισμούς.

