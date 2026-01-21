Αβέβαιος βηματισμός σε έναν νέο κόσμο

Της Δώρας Αντωνίου

Στις επαφές που θα έχει σήμερα στο Νταβός ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και στην αυριανή έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες στρέφει την προσοχή της η Αθήνα, όσον αφορά την πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με επίκεντρο τις προθέσεις και τους σχεδιασμούς της Ουάσιγκτον για τη Γροιλανδία. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, έθεσε πολύ παραστατικά την κρισιμότητα και το διακύβευμα της συγκυρίας, αλλά και τις εξαιρετικά λεπτές γραμμές πάνω στις οποίες καλείται να ισορροπήσει η Αθήνα.

Το ρευστό διεθνές περιβάλλον, οι διαρκείς ανατροπές, οι αιφνιδιασμοί και το απρόβλεπτο στις κινήσεις των κεντρικών «παικτών» στη διεθνή σκακιέρα δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Δεν επιτρέπουν, ταυτόχρονα, εκ του ασφαλούς μακρόπνοους σχεδιασμούς και προκαθορισμένες τακτικές, καθώς όπως έχει αποδειχθεί περίτρανα όλο το τελευταίο διάστημα, τα πάντα βρίσκονται σε μια διαδικασία συνεχούς αναθεώρησης και είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει κάποιος να εκτιμήσει με ασφάλεια την πορεία των πραγμάτων.

Η μεγάλη αγωνία συμπυκνώνεται στην επισήμανση του πρωθυπουργού ότι «Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, αυτή τη στιγμή αμφισβητούνται βασικές σταθερές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και η ευημερία». Βασικές σταθερές στις οποίες η χώρα μας επενδύει, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκείς προκλήσεις και αμφισβητήσεις, οι οποίες έξω από ένα περιβάλλον σταθερών και συμφωνημένων διεθνών αρχών και αξιών μπορεί να καταστούν εξαιρετικά δύσκολες στη διαχείρισή τους.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε την πρόκληση που η Αθήνα πρέπει να διαχειριστεί σε αυτή την εξαιρετικά απαιτητική συγκυρία: «Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, είναι μία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία χώρα η οποία συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και μία χώρα η οποία έχει αγωνιστεί να υπερασπιστεί την πολυμέρεια, το Διεθνές Δίκαιο ως το μόνο σημείο αναφοράς για την επίλυση των διεθνών διαφορών, και δεν πρόκειται να αποστούμε από αυτή τη θέση».

Καινοφανή διλήμματα, τα οποία ουδείς μπορούσε να φανταστεί λίγο καιρό πριν. Ηνωμένες Πολιτείες και Ε.Ε. θεωρείτο δεδομένο ότι βρίσκονται στην ίδια πλευρά, ότι αποτελούν μια σταθερή συμμαχία, πάνω στην οποία εν πολλοίς διαμορφώθηκε μεταπολεμικά η παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων και οικοδομήθηκε ο παγκόσμιος χάρτης όπως τον γνωρίζουμε. Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών έχουν στο επίκεντρό τους την αμφισβήτηση αυτής της σχέσης, ανοίγοντας το παράθυρο σε έναν νέο κόσμο, που κανείς δεν μπορεί με ασφάλεια να προεξοφλήσει πως θα προχωρήσει.

Η ελπίδα για μια αίσια εκτόνωση της κρίσης που έχει προκύψει κινείται στο πλαίσιο που περιέγραψε ο πρωθυπουργός: «Θέλω να ελπίζω ότι στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών θα πρυτανεύσει τελικά η λογική, ότι δεν θα διαβούμε τον Ρουβίκωνα ως προς κινήσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν, από τις οποίες δεν θα υπάρχει εύκολα επιστροφή», επισήμανε.

Την κρισιμότητα της συγκυρίας υπογράμμισε και ο κ. Τασούλας: «Είμαστε επί ξυρού ακμής. Ή θα μετατοπιστούν εντελώς όλες οι παραδοχές που ίσχυσαν μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, πάνω στις οποίες χτίστηκε το οικοδόμημα αυτού που λέγεται Ευρωαντλαντισμός, ή θα γίνει το άλμα προς το κενό με άγνωστες αλλά σίγουρα όχι θετικές συνέπειες», είπε.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορούν να γείρουν την πλάστιγγα προς τη μία ή την άλλη πλευρά: στην ευκταία κατεύθυνση εκτόνωσης της κρίσης ή σε μια δραματική κλιμάκωση, με άγνωστη πορεία.

