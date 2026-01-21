«Colpo grosso» τραπεζών με αυξήσεις ως 50% σε ασφάλιστρα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Μια νέα «φάμπρικα» εύκολου κέρδους σε βάρος πολιτών που ασφαλίζουν τα ακίνητά τους μοιάζει να έχουν «στήσει» ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα: «Ποντάροντας» στην άγνοια … ακόμη και τον πανικό των πελατών τους, απαιτούν με συνοπτικές διαδικασίες αυξήσεις των ασφαλίστρων ενυπόθηκων κατοικιών σε ποσοστά που αγγίζουν ακόμη και το 50%. Με επιστολές τους, επικαλούμενα γενικώς και αορίστως «τις αλλαγές στο κατασκευαστικό κόστος και την αναθεώρηση των κατασκευαστικών αξιών» ζητούν υποχρεωτικά την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Το κόστος ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου υπολογίζεται βάσει της αξίας που έχει ένα ακίνητο. Η τράπεζα έρχεται και απαιτεί – και μάλιστα χωρίς να αιτιολογεί την ενέργειά της αυτή με παραπομπή στους αντίστοιχους νόμους ή οδηγίες- αναπροσαρμογή της αξίας του σε υψηλότερα επίπεδα. Κάτι που «εκτοξεύει» το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ακόμη και 50% ακριβότερα.

Το νέο «κόλπο» των τραπεζών με τα ασφάλιστρα

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα και την σχετική αλληλογραφία που έχει στην διάθεσή του το skai.gr, το «κόλπο» της αναπροσαρμογής της αξίας κάθε κατοικίας το κάνουν οι τράπεζες -σε αυτή την φάση τουλάχιστον- σε όσους δανειολήπτες - πελάτες τους έχουν φθηνά ασφαλιστήρια συμβόλαια με εταιρείες που δεν είναι θυγατρικές τους ή συνδεδεμένες μαζί τους.

Επιλέγουν δε να κάνουν την κίνησή τους ακριβώς την στιγμή που ο δανειολήπτης ανανεώνει το συμβόλαιό του με την «φθηνή» ασφαλιστική και το προσκομίζει στην Τράπεζα.

Μάλιστα, μεθοδεύουν τις ενέργειές τους με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαναγκαστούν οι δανειολήπτες να τροποποιήσουν τα συμβόλαια που έχουν συνάψει και να τα πληρώσουν ακριβότερα, προφανώς με στόχο στην επόμενη ανανέωση συμβολαίου να τους λανσάρουν ελαφρώς φθηνότερα τα δικά τους προϊόντα.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση -που έχει να κάνει με μια από τις καταγγελίες που έγιναν στην ιστοσελίδα μας- τραπεζικού ιδρύματος που απαίτησε από πελάτη – δανειολήπτη να τροποποιήσει το «φθηνό» ασφαλιστήριο συμβόλαιο που είχε με άλλη εταιρεία εκτός Ομίλου.

Συγκεκριμένα, σε επιστολή που του προώθησε ηλεκτρονικά αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σας ενημερώνουμε ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενυπόθηκου ακινήτου, που έχετε προσκομίσει προς εκχώρηση στην Τράπεζα προς εξασφάλιση του στεγαστικού δανείου σας, το οποίο σας χορηγήθηκε και εξυπηρετείται από τον υπ’ αριθμόν …. δανειακό λογαριασμό, δεν πληροί τις απαιτούμενες από την Τράπεζα ασφαλιστικές καλύψεις και πρέπει να τροποποιηθεί /συμπληρωθεί ως προς τα παρακάτω: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αριθμός Συμβολαίου: …. Να γίνει αύξηση του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου οικοδομής σε κατ' ελάχιστο 362,500.00 € …. λόγω αλλαγών στο κατασκευαστικό κόστος των ακινήτων και αναθεώρησης των κατασκευαστικών αξιών».

Η τράπεζα για να στηρίξει την απαίτησή της επικαλείται στην επιστολή της γενικώς και αορίστως «αλλαγές στο κατασκευαστικό κόστος των ακινήτων και αναθεώρησης των κατασκευαστικών αξιών» χωρίς να παραπέμπει -όπως πιθανόν όφειλε- στην σχετική νομολογία. Με άλλα λόγια επικαλείται αιτιολογία … «φάντασμα».

Εν προκειμένω, με αυτή την απαίτησή της η τράπεζα ανέβασε το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του δανειολήπτη από τα 349,26 ευρώ στα 509,8 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 45,9%!

Και αυτό γιατί το «ασφαλιζόμενο κεφάλαιο», όπως απαίτησε το τραπεζικό ίδρυμα, «εκτοξεύτηκε» από τα 261.250 ευρώ στα 385.000 ευρώ, δηλαδή 47% υψηλότερα.

Και αν κάτι μπορεί να θεωρηθεί «αστείο» στην υπόθεση είναι το ότι ο δανειολήπτης, ο οποίος μάλιστα αποπληρώνει τις δόσεις του δανείου του εδώ και 17 χρόνια χωρίς ούτε μία μέρα καθυστέρηση, έχει ενήμερο υπόλοιπο 228.223,84 ευρώ, ποσό 40% χαμηλότερο από το «ασφαλιζόμενο κεφάλαιο».

Κατά τα άλλα οι τράπεζες επιβραβεύουν τους… συνεπείς!

Το «τελεσίγραφο» των τραπεζών

Όπως ήταν λογικό ο δανειολήπτης -επίσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας- ζήτησε από τους εκπροσώπους της τράπεζας να του παραθέσουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία στηρίζουν την απαίτηση για αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου για να λάβει την εξής απάντηση:

«κ. …. η τροποποίηση έγκειται όπως αναφέρεται και στην επιστολή στο γεγονός αλλαγών στο κατασκευαστικό κόστος των ακινήτων και αναθεώρησης των κατασκευαστικών αξιών οι οποίες επίσης έχουν αυξηθεί».

Με άλλα λόγια … γενικώς και αορίστως απαίτησαν από τον δανειολήπτη να αποδεχτεί την «αύξηση του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου οικοδομής σε κατ' ελάχιστο 362,500.00 ευρώ».

Μάλιστα με την ίδια επιστολή του έθεσαν και «τελεσίγραφο»:

«Σε διαφορετική περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι, εάν δεν εκπληρώσετε την άνω υποχρέωσή σας, μετά την παρέλευση εικοσαήμερου, η Τράπεζα, ασκώντας το δικαίωμα που της παρέχει ο νόμος ως προσημειούχου δανείστριας, θα προχωρήσει η ίδια σε ασφάλιση του ενυπόθηκου ακινήτου σας και θα σας εντάξει σε ομαδικό ασφαλιστήριο, ασφαλιστικής εταιρείας που έχει επιλέξει. Τα ασφάλιστρα που σας βαρύνουν, θα πρέπει να τα καταβάλλετε τμηματικά μαζί με την πληρωμή κάθε δόσης του δανείου, διαφορετικά θα καθίσταστε υπερήμερος».

Δηλαδή η τράπεζα απαίτησε από τον πελάτη - δανειολήπτη είτε να αποδεχτεί πως πρέπει να αναπροσαρμόσει σε υψηλότερα επίπεδα το ασφαλιστήριό του ή να της πληρώνει ένα ακόμη που θα του υποδείξει! «Ποντάροντας» προφανώς να πέσει στην «παγίδα» που του «έστησαν» και να ασφαλίσει εις … διπλούν το ακίνητό του!

Σε μια τελευταία προσπάθεια του δανειολήπτη, έστω και τηλεφωνικά να του εξηγήσουν ποιες είναι οι «αλλαγές στο κατασκευαστικό κόστος των ακινήτων και αναθεώρησης των κατασκευαστικών αξιών» που καθόρισαν το νέο ύψος του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και της αύξησής του κατά 47%, έλαβε προφορικά την απάντηση ότι «πρόκειται για οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδας».

Αιτιολογία που δεν στέκει σε καμία περίπτωση καθώς ουδέποτε υπήρξε ή υπάρχει τέτοια οδηγία από την ΤτΕ.

Εν κατακλείδι, μοιάζει να βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια των τραπεζών που ποντάρουν είτε στην άγνοια των δανειοληπτών είτε στο ότι θα «λυγίσουν» στην πίεση που τους ασκούν, να αντικαταστήσουν μέρος των τεράστιων εσόδων που έχασαν από την κατάργηση των προμηθειών που επέβαλλαν στις καθημερινές μας συναλλαγές: Μια προσπάθεια που θα ήταν θεμιτή εάν βασιζόταν σε ξεκάθαρους κανόνες τους οποίους θα γνωστοποιούσαν εγγράφως στους πελάτες τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.