Συνήλθε την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου, το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, σύμφωνα με τα υπό του Συντάγματος προβλεπόμενα, και ασχολήθηκε με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

Σύσσωμο το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο εξέφρασε την αποδοκιμασία του και τον αποτροπιασμό του για την αήθη επίθεση των Κρατικών Υπηρεσιών Πληροφοριών του Ρωσικού Κράτους κατά της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και της Μητρός Εκκλησίας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπό την φωτισμένη ηγεσία του Παναγιωτάτου, εκπληρώνει με συνέπεια την ιδιαίτερη αποστολή του για την ευστάθεια, την ειρήνη και την πρόοδο των Τοπικών Εκκλησιών, μέσα στα πλαίσια των ιερών Κανόνων και της ιεράς Παραδόσεως, μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες και υπολογισμούς. Οι νουθεσίες και οι απειλές των Μυστικών Υπηρεσιών της Ρωσίας θα πρέπει να έχουν άλλον αποδέκτη, ο οποίος πορεύεται στον ολισθηρό δρόμο του εθνοφυλετισμού, της ανατροπής της Ορθοδόξου εκκλησιολογίας και της καταστροφής της ενότητος του εκκλησιαστικού Σώματος.

Ενθουσιώδης υπήρξε η ανταπόκριση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου στην ανακήρυξη του τρέχοντος έτους, από τον Αρχιεπίσκοπο, σε «Έτος Πατριάρχου Βαρθολομαίου» και, ομόφωνα, αποφάσισε να δώσει το όνομα «Πατριάρχης Βαρθολομαίος» σε όλες τις αίθουσες, τα κτίρια, και τα φιλανθρωπικά καθιδρύματα που θα ανεγερθούν και θα εγκαινιαστούν το 2026 σε όλη την Αυστραλιανή επικράτεια. Σύσσωμο, επίσης, το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο αποφάσισε να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Παναγιωτάτου, που διοργανώνει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας στην Κωνσταντινούπολη, τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο χαιρετίζει την έναρξη του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ελληνική Φιλοσοφία (Master of Greek Philosophy) της Θεολογικής Σχολής του Αγίου Ανδρέου και συγχαίρει για τη γενικότερη αναβάθμιση και πρόοδο της Σχολής, γεγονός που καταδεικνύει όχι μόνο την έμπρακτη μέριμνα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας για την ελληνορθόδοξη παιδεία και την καλλιέργεια των γραμμάτων στην Πέμπτη Ήπειρο, αλλά και την έντονη ποιμαντική αγωνία για την προετοιμασία καταλλήλων στελεχών -κληρικών και λαϊκών- που θα συνδράμουν, στο μέλλον, το έργο της Εκκλησίας.

Τέλος, τα μέλη του Συμβουλίου απηύθυναν εγκάρδιες ευχές προς τον εορτάζοντα Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο και εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους και τη δοξολογία τους προς τον Θεό για την ανοδική πορεία της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, χάρη στη στιβαρή και εμπνευσμένη ηγεσία του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου.

Πηγή: skai.gr

