Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 21 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μαξίμου Ομολογητού, της Αγίας Αγνής, του Αγίου Ευγενίου εκ Τραπεζούντας, του Αγίου Νεοφύτου του Μάρτυρος και του Αγίου Πατρόκλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αγνή, Αγνούλα

Ευγένιος, Ευγένης *

Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα *

Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη *

Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:37 - Δύση ήλιου: 17:35 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 59 λεπτά

Σελήνη 2.5 ημερών



