Το Ίδρυμα Gates και η OpenAI προχωρούν σε μια συνεργασία ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό να βοηθήσουν τις χώρες της Αφρικής να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη (AI) για τη βελτίωση των συστημάτων υγείας τους.

Όπως αναφέρει το Reuters, η συνεργασία με την ονομασία «Horizon1000», σχεδιάζει να συνεργαστεί με Αφρικανούς ηγέτες για να καθορίσει τον βέλτιστο τρόπο χρήσης της τεχνολογίας, ξεκινώντας από τη Ρουάντα.

«Σε φτωχότερες χώρες με τεράστιες ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό και υποδομές, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα (gamechanger) στην επέκταση της πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα», ανέφερε ο Gates σε ανάρτηση στο ιστολόγιό του ανακοινώνοντας την έναρξη της πρωτοβουλίας. Έχει περιγράψει επανειλημμένα την AI ως μία από τις πλέον μετασχηματιστικές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί ποτέ.

Το «Horizon1000» στοχεύει να φτάσει σε 1.000 κλινικές πρωτοβάθμιας περίθαλψης και τις γύρω κοινότητες σε διάφορες χώρες έως το 2028.

Το ίδρυμα έχει ήδη δρομολογήσει αρκετές πρωτοβουλίες AI, ενώ η Ρουάντα ίδρυσε πέρυσι έναν κόμβο υγείας AI στο Κιγκάλι.

Η έναρξη αυτής της προσπάθειας έρχεται σε μια στιγμή που πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος αντιμετωπίζουν μεγάλες περικοπές στους προϋπολογισμούς διεθνούς βοήθειας. Ο Gates σημείωσε τον Δεκέμβριο ότι αυτές οι μειώσεις συνέβαλαν στην πρώτη αύξηση των αποτρέψιμων παιδικών θανάτων στον αιώνα μας.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα πολύτιμη σε περιοχές με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η υποσαχάρια Αφρική έχει έλλειψη περίπου έξι εκατομμυρίων επαγγελματιών υγείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.