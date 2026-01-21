Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια εξαιτίας της κακοκαιρίας

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη τα πλοία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από το λιμάνι του Πειραιά, ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έως και τις 20:00 το βράδυ προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.

Παράλληλα, έχουν ακυρωθεί όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

