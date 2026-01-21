Λογαριασμός
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια εξαιτίας της κακοκαιρίας

Ακυρώθηκαν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά για Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη έως τις 20:00 και από Ραφήνα-Λαύριο. Χωρίς ταχύπλοα ο Αργοσαρωνικός έως τις 17:00

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΠΛΟΥ

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη τα πλοία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από το λιμάνι του Πειραιά, ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έως και τις 20:00 το βράδυ προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.

Παράλληλα, έχουν ακυρωθεί όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

