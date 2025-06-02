Μπροστά σε μια απίστευτη εικόνα ήρθε το πλήρωμα της British Airways όταν ανακάλυψαν συνάδελφό τους να χορεύει στην τουαλέτα του αεροσκάφους στην business class... γυμνός εν ώρα εργασίας, αφού φέρεται να είχε κάνει χρήση ναρκωτικών.

Η εφημερίδα Sun, ανέφερε ότι το μέλος του πληρώματος καμπίνας υποτίθεται ότι σέρβιρε γεύματα σε επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Σαν Φρανσίσκο στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν ξαφνικά... εξαφανίστηκε.

Όταν ερευνήθηκε το διώροφο Airbus A380-800, λέγεται ότι ο διευθυντής του πληρώματος τον ανακάλυψε γυμνό να χορεύει στην τουαλέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό έντυσε τον συνάδελφό τους με ένα εφεδρικό ζευγάρι πιτζάμες που χρησιμοποιούν οι επιβάτες της πρώτης θέσης πριν τον δέσουν σε μια θέση της business class, όπου και παρέμεινε για το υπόλοιπο του ταξιδιού των 10,5 ωρών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας 41χρονος άνδρας που επέβαινε σε πτήση από το Σαν Φρανσίσκο προς το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου συνελήφθη ως ύποπτος για ακαταλληλότητα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αξιωματικοί κλήθηκαν από το πλήρωμα καμπίνας λόγω ανησυχιών για την ευημερία ενός άνδρα. Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για θεραπεία, προτού συλληφθεί και αργότερα αφεθεί ελεύθερος καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Στις 9:32 π.μ., η αστυνομία που εδρεύει στο αεροδρόμιο Χίθροου κλήθηκε από το πλήρωμα καμπίνας μετά από ανησυχία για την ευημερία ενός άνδρα σε πτήση από το Σαν Φρανσίσκο.

«Ένας 41χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για θεραπεία μόλις η πτήση προσγειώθηκε.»

«Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα αφού έλαβε ιατρική φροντίδα. Συνελήφθη ως ύποπτος για ακαταλληλότητα κατά το καθήκον. Έκτοτε αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν έρευνας.

«Οι έρευνες για τις συνθήκες συνεχίζονται και έχει ξεκινήσει έρευνα».

Πηγή: skai.gr

