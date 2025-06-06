NYT: Ο Τραμπ αποδίδει την «τρελή» συμπεριφορά του Μασκ στα ναρκωτικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ιδιωτικές του συνομιλίες, αποδίδει την «τρελή» συμπεριφορά του Ίλον Μασκ στη χρήση ναρκωτικών, επικαλούμενος πρόσφατο ρεπορτάζ των New York Times για την προσωπική ζωή του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία.

Ειδικότερα, οι NYT, που επικαλούνται δύο πηγές, μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενημερώθηκε για το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών από τον Ίλον Μασκ, φέρεται να είπε σε συνεργάτες του τις τελευταίες 24 ώρες ότι η «τρελή» συμπεριφορά του Μασκ συνδέεται με τη χρήση ουσιών.

Δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι Ίλον Μασκ κατανάλωνε τακτικά κεταμίνη, έκσταση και ψυχεδελικά μανιτάρια κατά την άνοδό του στην πολιτική. Η χρήση ναρκωτικών φέρεται να εντάθηκε καθώς δώρισε 275 εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ και αργότερα απέκτησε σημαντική εξουσία μέσω του ρόλου του ως επικεφαλής του «τμήματος κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» ή αλλιώς του DOGE.

Πηγές ανέφεραν στους Times ότι ο Μασκ είναι σε σημαντικό βαθμό εθισμένος στην κεταμίνη, καταναλώνοντας μεγάλες δόσεις μερικές φορές καθημερινά αντί για μια «μικρή ποσότητα» που είχε πει σε συνεντεύξεις του ότι λάμβανε «περίπου μία φορά κάθε δύο εβδομάδες». «Αν έχετε χρησιμοποιήσει υπερβολική κεταμίνη, δεν μπορείτε πραγματικά να κάνετε δουλειά, και έχω πολλή δουλειά», είχε πει προηγουμένως ο Μασκ στον δημοσιογράφο Ντον Λέμον τον Μάρτιο του 2024, υποβαθμίζοντας την χρήση της κεταμίνης που έκανε.

