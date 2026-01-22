Προχωρά του Σαμουκέλε Καμπίνι για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Παναθηναϊκός

Τον εκλεκτό για το αριστερό άκρο της άμυνας φέρεται να βρήκε ο Παναθηναϊκός! Όπως μετέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης στον bwinΣΠΟΡ FM και την εκπομπή «Ρεπόρτερ» ο Τάσος Νικολογιάννης οι «πράσινοι», βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Μόλντε για την απόκτηση του 21χρονου Νοτιοαφρικανού, Σαμουκέλε Καμπίνι!

Στο «τριφύλλι» αναζητούσαν έναν ποδοσφαιριστή που θα πλαισιώνει τον Γιώργο Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να είναι εν τέλει ο εκλεκτός!

Πρόκειται για παίκτη που ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες των Orlando Pirates και το 2023 μετακόμισε στην ΤS Galaxy με την οποία κατέγραψε 38 συμμετοχές σκόραρε τρία τέρματα και μοίρασε τέσσερις ασίστ. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2025 η Μόλντε τον έκανε δικό της. Με τη νορβηγική ομάδα αγωνίστηκε σε 23 ματς σκοράροντας δυο τέρματα και μοιράζοντας δυο ασίστ. Μεταξύ άλλων ο Καμπίνι είναι και τέσσερις φορές διεθνής με τη Νότια Αφρική.

