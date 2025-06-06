Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να θάβει το «τσεκούρι» του πολέμου, καθώς επιτέθηκε πάλι στον πάλαι ποτέ «Πρώτο Κολλητό».

Ο Τραμπ επανέλαβε στο Fox News ότι δεν ενδιαφέρεται να μιλήσει με τον Ίλον Μασκ - παρά τα προηγούμενα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι δύο τους θα μπορούσαν να έχουν τηλεφωνική συνομιλία την Παρασκευή.

«Ο Ίλον τα έχει χάσει εντελώς» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναφερόμενος εξάλλου στη δημοσκόπηση που ο Μασκ δημοσίευσε στο X, με την οποία ουσιαστικά απειλεί με νέο πολιτικό κόμμα στον μεσαίο χώρο, ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν ανησυχεί».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ήταν μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ όταν η διαμάχη με τον Μασκ κλιμακώθηκε την Πέμπτη αποκαλύπτει στο μεταξύ το CNN.

O Τραμπ ενθάρρυνε τον Βανς να μιλήσει διπλωματικά για την κατάσταση με τον Μασκ, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, και επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και ο Τραμπ μίλησαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας χθες, πρόσθεσε η πηγή.

Πάντως, σε μια προσπάθεια να ρίξει τους τόνους μετά τη δημόσια σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ίλον Μασκ επανήλθε σήμερα στο X, συμφωνώντας με χρήστη που επεσήμανε ότι ο ίδιος επέκρινε το Κογκρέσο και όχι τον Αμερικανό πρόεδρο.



Το μεσημέρι ο πρόεδρος Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται να μιλήσει με τον τέως σύμμαχό του μιλώντας απαξιωτικά για τον άλλοτε στενό του σύμμαχο και υποστηρικτή. Πηγή του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι πρόεδρος δεν σχεδιάζει να επικοινωνήσει «σήμερα» με τον μεγιστάνα.



Σύμφωνα με την Wall Street Journal o Τραμπ εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να ξεφορτωθεί το κόκκινο Tesla του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.