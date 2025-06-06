Ο Τάκερ Κάρλσον ήταν στη λίστα του Λευκού Οίκου με τους πιθανούς επενδυτές του TikTok

Ο Τάκερ Κάρλσον περιλαμβανόταν στη λίστα του Λευκού Οίκου με πιθανούς επενδυτές για την εξαγορά του TikTok, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times. Η λίστα δημιουργήθηκε καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιτάχυνε τις κινήσεις για να εξασφαλίσει συμφωνία πριν από την προθεσμία της 5ης Απριλίου που είχε τεθεί στην κινεζική ByteDance είτε να πουλήσει την εφαρμογή είτε να απαγορευτεί στις ΗΠΑ.

Ο Τζέι Ντι Βανς, τον οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επιλέξει για να επιβλέπει τη συμφωνία για το TikTok, πρότεινε τον Κάρλσον, ανέφεραν δύο από τις πηγές που επικαλείται η εφημερίδα. Άλλοι πιθανοί επενδυτές που περιλαμβάνονταν στη λίστα ήταν η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Andreessen Horowitz και ο κολοσσός ιδιωτικών επενδύσεων Blackstone.

Οι συζητήσεις έγιναν καθώς η κυβέρνηση προσπαθούσε να πετύχει συμφωνία για το TikTok πριν από την προθεσμία της 5ης Απριλίου, κατά την οποία η ByteDance, η κινεζική ιδιοκτήτρια της εφαρμογής, έπρεπε να την πουλήσει ή να αντιμετωπίσει απαγόρευση στις ΗΠΑ.

Η απαγόρευση θεσπίστηκε με νόμο από το Κογκρέσο των ΗΠΑ πέρυσι. Ο Τραμπ έχει ήδη παρατείνει δύο φορές την προθεσμία, πρώτα από τον Ιανουάριο στον Απρίλιο και μετά από τον Απρίλιο στις 19 Ιουνίου, ενώ έχει δηλώσει ότι μπορεί να την παρατείνει εκ νέου.

Ο ρόλος που προτάθηκε για τον Κάρλσον σε μια πιθανή συμφωνία εξαγοράς της εφαρμογής δεν ήταν ξεκάθαρος. Ωστόσο, η συμπερίληψη του δεξιού παρουσιαστή στη λίστα υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να θέλει να διατηρήσει το TikTok στις ΗΠΑ και να έχει συμμάχους του προέδρου στην ιδιοκτησία της εφαρμογής.

Ο Κάρλσον δήλωσε στους Financial Times τον περασμένο μήνα ότι δεν γνώριζε πως βρισκόταν στη λίστα των δυνητικών επενδυτών του Λευκού Οίκου για το TikTok.

«Δεν ξέρω τίποτα για αυτό», δήλωσε ο Κάρλσον στους FT. «Απ’ όσο γνωρίζω, διάβασα ότι η συμφωνία για το TikTok έχει παγώσει λόγω του εμπορικού πολέμου, λόγω των δασμών».

«Μπορώ να πω το εξής», πρόσθεσε: «Ήμουν πλήρως αντίθετος και παραμένω πλήρως αντίθετος στην πρακτική του Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορεύει εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης επειδή δεν του αρέσει το περιεχόμενό τους… Ήμουν αντίθετος με την απαγόρευση του TikTok και με κατηγόρησαν ότι είμαι πρόσκειμαι στην Κίνα, κάτι που δεν ισχύει. Αλλά τέλος πάντων».

Πριν από την προθεσμία του Απριλίου, ο Λευκός Οίκος βρισκόταν κοντά σε μια συμφωνία που προέβλεπε τον διαχωρισμό της TikTok από την κινεζική ByteDance και τη δημιουργία μιας νέας αμερικανικής εταιρείας, η οποία θα δεχόταν επενδυτικά κεφάλαια, περιορίζοντας τη συμμετοχή των Κινέζων μετόχων.

Σύμφωνα με τους όρους εκείνης της πρότασης, επενδυτές όπως οι Andreessen Horowitz και Blackstone θα αποκτούσαν περίπου το 50% της TikTok στις ΗΠΑ, ενώ υφιστάμενοι μέτοχοι όπως οι General Atlantic, Susquehanna και KKR θα διατηρούσαν περίπου το 30% του νέου σχήματος.

Ωστόσο, το Πεκίνο δεν ενέκρινε τη συμφωνία μετά την επανέναρξη του εμπορικού πολέμου που κήρυξε ο Τραμπ κατά της Κίνας. Το σχέδιο παραμένει σε στασιμότητα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Τον Μάιο, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC ότι «τρέφει μια ιδιαίτερη συμπάθεια για το TikTok», καθώς το είχε χρησιμοποιήσει ως εργαλείο προσέγγισης των νεότερων ψηφοφόρων ενόψει των εκλογών του 2024.



