Γερμανία: Ένα εκατ. καταφύγια θα χρειαστεί η χώρα για το ενδεχόμενο πολέμου

Η Γερμανία θα πρέπει να δημιουργήσει έως και ένα εκατομμύριο καταφύγια, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για τον κίνδυνο μιας πολεμικής επίθεσης στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Βοήθειας για Καταστροφές (ΒΒΚ), Ραλφ Τίζλερ, ο οποίος υπολογίζει το κόστος του εγχειρήματος στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στη σκιά της ρωσικής απειλής, ο κ. Τίζλερ τόνισε στην Süddeutsche Zeitung ότι πρέπει επίσης να διαμορφωθούν κατάλληλα σήραγγες, σταθμοί του μετρό, υπόγειοι χώροι στάθμευσης και υπόγειοι χώροι δημόσιων κτιρίων, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης. Εντός του καλοκαιριού, σημείωσε ο επικεφαλής της ΒΒΚ, θα παρουσιαστεί λεπτομερές σχέδιο, το οποίο θα αφορά το ενδεχόμενο παραμονής στα καταφύγια για αρκετές ημέρες, με παροχή νερού, τροφίμων, ακόμη και κλινών κατασκήνωσης. Ο προϋπολογισμός των έργων θα φθάνει τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει και την επέκταση των συστημάτων συναγερμού, με βάση την υπάρχουσα εφαρμογή έγκαιρης ειδοποίησης ΝΙΝΑ.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδόν κανένα λειτουργικό καταφύγιο στη Γερμανία, καθώς από το 2007 δεν έχουν επενδυθεί χρήματα για τη συντήρησή τους. «Η λειτουργική συντήρηση των δημοσίων καταφυγίων έχει επισήμως διακοπεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», επισήμανε ο Ραλφ Τίζλερ και αναφέρθηκε σε 579 δημόσια καταφύγια τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν περίπου 477.593 άτομα και περιλαμβάνουν υπόγειους χώρους στάθμευσης, σιδηροδρομικούς σταθμούς και νοσοκομεία που χτίστηκαν αρχικά προκειμένου να αντέχουν τις αεροπορικές επιδρομές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Παράλληλα ωστόσο αυξάνεται η ζήτηση για τη δημιουργία ιδιωτικών καταφυγίων σε όλη την Ευρώπη, με τα περισσότερα να βρίσκονται στη Γερμανία, στη Γαλλία και στις χώρες της Βαλτικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

