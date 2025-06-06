Βερολίνο-Ουάσινγκτον: Η επόμενη μέρα

Τι αφήνει η συνάντηση Μερτς-Τραμπ; Τι απολογισμό κάνει ο Μερτς, πώς αντέδρασαν Γερμανοί πολιτικοί και τι αποτύπωμα θα έχει η χθεσινή μέρα στις σχέσεις Ουάσινγκτον-Βερολίνου; Ανταπόκριση από το Βερολίνο

«Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος» ανέφερε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αύξηση των γερμανικών αμυντικών δαπανών on camera, κάτι που επιβεβαίωσε χθες και ο Γερμανός υπoυργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από το Βερολίνο, συμπληρώνοντας ότι και ο Τραμπ βλέπει «τη Ρωσία ως μια πραγματική απειλή.

«Ήταν μια πετυχημένη εμφάνιση του Μερτς. Παρέμεινε ψύχραιμος» σχολιάζει η επικεφαλής της επιτροπής Αμυντικών Υποθέσεων στην Ευρωβουλή από τους Γερμανούς Φιλελεύθερους (FDP), Μαρί-Άγκνες Στρακ Τσίμερμαν.

Ο εκπρόσωπος Eξωτερικής Πολιτικής του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD), Ραλφ Στέγκνερ, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός. «Ήταν μια φιλική, σχεδόν ανεπίσημη κοινή εμφάνιση ενώπιον του Τύπου. Καταρχάς, ήταν σίγουρα μια εμφάνιση αρκετά εντάξει για τον καγκελάριο, αν και δεν έκανε και πολλά» ανέφερε ο Στέγκνερ στην εφημερίδα Rheinische Post.

Όσο για την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, η συμπρόεδρός της Αλίς Βάιντελ σχολίαζε αναλυτικά μέσω της πλατφόρμας Χ. Εστίασε μάλιστα στο μεταναστευτικό, το βασικό θέμα της ατζέντας της AfD: «Για να προστατεύσει τους πολίτες του, ο Τραμπ επιβάλλει απαγορεύσεις εισόδου από το Αφγανιστάν και από όλες τις χώρες από τις οποίες θα μπορούσαν να εισέλθουν στις ΗΠΑ πιθανές απειλές.

Η Γερμανία τέτοιες απειλές τις ‚μεταφέρει αεροπορικώς‘ στη χώρα. Ίσως ο Μερτς θα έπρεπε να ζητήσει συμβουλές για το πώς να προστατεύσει επαρκώς και τη Γερμανία!».

Πάντως, απόσο δήλωσε ο ίδιος ο καγκελάριος, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναφέρθηκε ούτε στην κατιδίαν συνάντηση που είχαν στο θέμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, την οποία ο ίδιος και το επιτελείο του είχαν υποστηρίξει ανοιχτά την περίοδο πριν από τις γερμανικές εκλογές του Φεβρουαρίου.

«Και οι ΗΠΑ χρειάζονται συμμάχους»

O Γερμανός καγκελάριος επέστρεψε στο μεταξύ ήδη στο Βερολίνο και μίλησε το μεσημέρι της Παρασκευής σε εκπροσώπους οικογενειακών επιχειρήσεων. «Κι εσείς χρειάζεστε συμμάχους στον κόσμο» είπε στον Τραμπ ο Μερτς κατά τα λεγόμενά του. «Τα αυταρχικά συστήματα έχουν υποτακτικούς. Οι δημοκρατίες έχουν εταίρους και εμείς θέλουμε να είμαστε αυτοί οι εταίροι στην Ευρώπη -και με την Αμερική».

Κάνοντας τον δικό του απολογισμό, αυτό που αποκόμισε από την πρώτη επαφή με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι «ανοιχτή σε διάλογο» αλλά και «έτοιμη να δεχθεί και διαφορετικές απόψεις». Τόνισε όμως ότι δεν υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις ως προς την γραμμή απέναντι στην Ουκρανία.

«Ο Μερτς εξέθεσε τις απόψεις του για την Ουκρανία στην Ουάσινγκτον» σχολίασε ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και για τη Γερμανία αυτό ήταν σημαντικό, όπως και το να λάβει μια δέσμευση από τις ΗΠΑ για την κοινή στήριξη της Ουκρανίας.

Ως προς το πεδίο των αμερικανικών δασμών, ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι θα υπάρξει συνέχεια στις συνομιλίες, όχι απλώς για τους δασμούς, αλλά συνολικά για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ. «Και εμείς έχουμε φυσικά κάποια εθνικά συμφέροντα» υπογράμμισε ο Μερτς για να αντιπαρατεθεί στην γραμμή Τραμπ ότι οι δασμοί επιβάλλονται για την προάσπιση των αμερικανικών συμφερόντων.

Πηγές: dlf, dpa, Rheinische Post, Tagesspiegel, Spiegel

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.