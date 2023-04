Ντουμπάι: Δεκαέξι νεκροί και εννέα τραυματίες από πυρκαγιά σε κτίριο διαμερισμάτων

Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν χθες, Μεγάλο Σάββατο, σε πυρκαγιά σε κτίριο διαμερισμάτων στο Ντουμπάι σε λαϊκή συνοικία του πλούσιου εμιράτου του Κόλπου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο μέσο της ημέρας στον τέταρτο όροφο κτιρίου στο Αλ-Ρας, μια από τις παλαιές συνοικίες της πόλης, όπου ζουν κυρίως ξένοι εργαζόμενοι.

«Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι η πλημμελής τήρηση των κανόνων ασφάλειας του κτιρίου» είναι η αιτία της πυρκαγιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

16 people dead and 7 others injured in a massive fire that ripped through a residential building in #Dubai https://t.co/K8o2beVnii pic.twitter.com/lt3keiMfJb