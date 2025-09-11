Κάτω από τη σκιά της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο Πεντάγωνο για να παραστούν στο ετήσιο μνημόσυνο της επίθεσης της 11ης Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη και στη Ουάσινγκτον.



Πριν την έναρξη της ομιλίας του, αναφέρθηκε στον φίλο του Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε και τον χαρακτήρισε «γίγαντα» και ότι σύντομα θα γίνει εκδήλωση προς τιμήν του και πως θα του αποδοθεί το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.



Ξεκινώντας τα λόγια του για την τρομοκρατική επίθεση είπε: «Πριν από 25 χρόνια κάποια τέρατα έπληξαν τα θεμέλια της δημοκρατίας μας. Ο χρόνος σταμάτησε για 2.977 ανθρώπους και τα όνειρα των μελών των οικογενειών τους έχουν από τότε σβήσει.

Σήμερα λέμε πως εγώ, η Μελάνια και ολόκληρη η Αμερική, ποτέ δεν θα ξεχάσουμε την 11η Σεπτέμβρη και τις τελευταίες κουβέντες των ανθρώπων που είχαν καταλάβει το τέλος τους και επικοινωνούσαν με τους ανθρώπους που αγαπούσαν».

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στις επίσημες τελετές στη Νέα Υόρκη και θα περιοριστεί σε αυτή της πρωτεύουσας. Ωστόσο, θα είναι παρών το βράδυ στη Νέα Υόρκη, σε αγώνα μπέιζμπολ στο γήπεδο των Γιάνκις.

Στο Ground Zero θα πάει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς.

Πέρσι ωστόσο, όταν ήταν υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία, ο Τραμπ και ο υποψήφιος αντιπρόεδρός του Βανς, παρευρέθηκαν και οι δύο σε τελετή μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στο «Σημείο Μηδέν», μαζί με τον τότε Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν

