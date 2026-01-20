Στην Αθήνα βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Ολυμπιακός φρόντισε να ναυλώσει αεροπλάνο για να μεταφέρει τον Μαροκινό φορ από το Ραμπάτ στη βάση του, προκειμένου να είναι διαθέσιμος για την αποψινή κρίσιμη μάχη με τη Λεβερκούζεν για το Champions League (22:00).

Ο 32χρονος άσος θα είναι στην αποστολή και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πιθανότατα θα τον χρησιμοποιήσει ως αλλαγή. Είναι κάτι, άλλωστε, που θέλει και ο ίδιος ο παίκτης, που μετά την απογοήτευση του χαμένου τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής επικεντρώνεται στους στόχους του με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και πήγε κατευθείαν στου Ρέντη, όπου μετά από λίγες ώρες ξεκούρασης θα είναι με την υπόλοιπη ομάδα πριν τον βραδινό «τελικό».

Αξίζει να σημειωθεί πως μαζί με τον Ελ Κααμπί ταξίδεψαν η οικογένειά του, αλλά και ο ατζέντης του, κάτι που μπορεί να σημαίνει πολλά και για το θέμα του συμβολαίου του, που λήγει το προσεχές καλοκαίρι.

