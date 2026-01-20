Το Prime Time επιστρέφει στην οθόνη του ΣΚΑΪ, απόψε, Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 00.15 με ένα συγκλονιστικό και σπάνιο οδοιπορικό. Η κάμερα της εκπομπής και ο Σταύρος Ιωαννίδης ταξιδεύουν στο Νεπάλ και ακολουθούν την Πόπη Κονή-Συκάρη σε μία εξαιρετικά απαιτητική πορεία στα Ιμαλάια.

Στόχος τους να ανέβουν το όρος Νταουλαγκίρι και να εκπληρώσουν το «τάμα» της συζύγου του αδικοχαμένου Αντώνη Συκάρη, του πρώτου Έλληνα ορειβάτη που το 2022 έφτασε στην κορυφή των 8.167 μέτρων, όμως άφησε την τελευταία του πνοή κατά την κατάβαση.

Ποια είναι η «κατάρα» που συνοδεύει το Νταουλαγκίρι και πώς πήρε τον χαρακτηρισμό «το βουνό των Ελλήνων»; Τι συναντούν όσοι τολμούν να ακολουθήσουν τη διαδρομή των 120 χιλιομέτρων ως το υψηλότερο σημείο του; Ποια είναι η ιεροτελεστία που τηρούν με ευλάβεια οι ντόπιοι πριν το τελικό στάδιο της ανάβασης; Πώς ανταπεξέρχεται ο ανθρώπινος οργανισμός στις ακραίες εναλλαγές των κλιματολογικών συνθηκών – από την άγνωστη ζούγκλα του Νεπάλ και τα υποτροπικά δάση ως τα αχανή φαράγγια και τους παγετώνες πριν την κορυφή; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που καλούνται να διαχειριστούν οι ορειβάτες και πώς η έλλειψη οξυγόνου μπορεί να αποβεί μοιραία; Πώς κυλούν οι νύχτες με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 15 βαθμούς υπό του μηδενός στα μικροσκοπικά ορειβατικά αντίσκηνα και πώς «προειδοποιούν» οι επιβλητικές χιονοστιβάδες;

Μία από τις πλέον απαιτητικές παραγωγές στην ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης, φέρνει στο ελληνικό κοινό μοναδικές εικόνες από το απόκοσμο αλλά και μαγευτικό τοπίο των Ιμαλαΐων, ενώ παράλληλα καταγράφει με ρεαλισμό τις προκλήσεις της ανάβασης σε μία από τις επτά υψηλότερες κορυφές του κόσμου.

Το πρώτο μέρος του σπάνιου οδοιπορικού του Prime Time και του Σταύρου Ιωαννίδη, απόψε στις 00:15, στον ΣΚΑΪ.

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα:

Δείτε το trailer:

