Το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του εκτελεστή του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ συνεχίζεται, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Ομοσπονδιακοί ερευνητές ανακοίνωσαν ότι έχουν ανακτήσει ένα ισχυρό τουφέκι από δασώδη περιοχή όπου είχε διαφύγει ο δράστης, ενώ έχουν καταφέρει να παρακολουθήσουν τις κινήσεις του υπόπτου πριν και μετά την επίθεση.

«Έχουμε καθαρό βίντεο του δράστη και γνωρίζουμε πώς έφτασε στο σημείο και πώς διέφυγε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του FBI κατά την τελευταία ενημέρωση σχετικά με τη δολοφονία του ακροδεξιού υποστηρικτή του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.

Το FBI ανακοίνωσε ότι ο δράστης έφτασε στο campus λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης, κινήθηκε σε σκεπές σπιτιών για να φτάσει στο σημείο που πυροβόλησε και ακολούθως διέφυγε μέσω της γειτονιάς, ανάμεσα στον κόσμο, εκμεταλλευόμενος τον πανικό.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του FBI, το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης για να σκοτώσει τον Τσάρλι Κερκ, φαίνεται να έχει βρεθεί, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα από τα ειδικά εργαστήρια.

Ειδικότερα, οι ομοσπονδιακοί ερευνητές ανέκτησαν ένα ισχυρό τουφέκι με χειροκίνητο κλείστρο, το οποίο βρέθηκε σε δασώδη περιοχή, όπου είχε διαφύγει ο δράστης, δήλωσε ο ειδικός πράκτορας Ρόμπερτ Μπολς. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο δράστης δεν κρύβεται στο δάσος όπου βρέθηκε το όπλο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι ερευνητές εντόπισαν σφαίρες χαραγμένες με συνθήματα υπέρ της τρανς κοινότητας και της αντιφασιστικής ιδεολογίας μέσα στο τουφέκι .

Το παλαιού τύπου κυνηγετικό τουφέκι διαμετρήματος .30 βρέθηκε στο δάσος τυλιγμένο σε πετσέτα, με έναν χρησιμοποιημένο κάλυκα στη θαλάμη. Στη γεμιστήρα υπήρχαν τρεις αχρησιμοποίητες σφαίρες, όλες χαραγμένες με συνθήματα.

Ο δράστης φαίνεται να είναι σε ηλικία φοιτητή και «ενσωματώθηκε καλά» στο πανεπιστημιακό campus, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον. Επίσης, οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο ύποπτος είναι άνδρας.

Εκτός από το τουφέκι που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ την Τετάρτη, οι αρχές έχουν επίσης συλλέξει ίχνος υποδήματος, αποτύπωμα παλάμης και ίχνη από το κάτω μέρος του χεριού, τα οποία θα αναλυθούν, δήλωσε ο Μπολς. «Όλες οι πληροφορίες διερευνώνται πλήρως», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «μέχρι σήμερα το πρωί, έχουμε λάβει περισσότερες από 130 αναφορές».

