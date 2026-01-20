Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ακύρωσε τα σχέδιά του να παραστεί στη συνάντηση του Νταβός στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει ειδική ομιλία, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη εκπρόσωπος του ΟΗΕ.

«Δυστυχώς, ο Γενικός Γραμματέας αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συμμετοχή του στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Η ομιλία του ήταν προγραμματισμένη για αύριο, αλλά έχει κρυώσει άσχημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Ρολάντο Γκόμεζ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.