Κωνσταντινούπολη: Ένοπλη επίθεση στο ομογενειακό νοσοκομείο Μπαλουκλή

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον κήπο του Ομογενειακού Νοσοκομείου Μπαλουκλή στην Πόλη, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για έναν τραυματία. Οι δύο δράστες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες έφτασαν στον κήπο του νοσοκομείου στην περιοχή Ζεϊτινμπουρνού της Κωνσταντινούπολης και εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον των ατόμων που βρίσκονταν στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο τραυματίστηκε στο περιστατικό και η αστυνομία έσπευσε άμεσα και έχει ξεκινήσει έρευνα για την επίθεσ

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν κάλυκες και οι φαίνεται πως οι ύποπτοι είχαν στήσει ενέδρα μετά από παρακολούθηση αρκετών λεπτών.

Πηγή: skai.gr

