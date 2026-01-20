Λογαριασμός
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από τον 3ο όροφο

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:20 το πρωί, στη συμβολή των οδών Κασσάνδρου και Αισχύλου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται

 Μία 48χρονη γυναίκα βρήκε σήμερα τραγικό θάνατο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν έπεσε στο κενό από μπαλκόνι 3ου ορόφου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 

 Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:20 το πρωί, στη συμβολή των οδών Κασσάνδρου και Αισχύλου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται.

Η άτυχη γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασε άμεσα στο σημείο.

Ωτσόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών, η 48χρονη δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

