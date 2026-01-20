Μία 48χρονη γυναίκα βρήκε σήμερα τραγικό θάνατο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν έπεσε στο κενό από μπαλκόνι 3ου ορόφου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:20 το πρωί, στη συμβολή των οδών Κασσάνδρου και Αισχύλου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται.
Η άτυχη γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασε άμεσα στο σημείο.
Ωτσόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών, η 48χρονη δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.
