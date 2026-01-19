Τσίπρας: «Ναι» σε ισχυρή προοδευτική παράταξη, «όχι» σε μικρά κόμματα διαμαρτυρίας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Από τις αρχές του μήνα, που η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου κόμματος, οι διαρροές από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα ανέφεραν πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν ετεροκαθορίζεται από την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών. Αυτό το έκανε σαφές στην ομιλία που πραγματοποίησε το Σάββατο κατά την παρουσίαση του βιβλίου του στη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε πως αυτό που αναζητείται είναι μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική παράταξη και όχι μικρά, ανίσχυρα κόμματα ή κόμματα διαμαρτυρίας. Για άλλη μια φορά οι όροι της «εθνικής πυξίδας» και του «νέου πατριωτισμού» δεν έλειψαν από την τοποθέτησή του.

Η «αιχμή» προς τη Μαρία Καρυστιανού ήταν σαφής, καθώς τις τελευταίες ημέρες είχαν ακουστεί ακόμα και σενάρια πως ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει πίσω εξαιτίας του δημοσκοπικού «αέρα» που εμφανίζει το «Οξυγόνο» ή στην καλύτερη περίπτωση πως θα τρέξει το εγχείρημά του. Από το Ολύμπιον ο πρώην πρωθυπουργός είπε πως δεν βιάζεται και ότι τα βήματα που θα κάνει θα είναι «μεθοδικά, όχι βιαστικά και πρόχειρα». Επιχείρησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει πως βάζοντας σε προτεραιότητα τη συγκρότηση ενός εναλλακτικού προοδευτικού προγράμματος δεν έχει σκοπό να πιεστεί, παρά τις ταχύτητες που έχει ανεβάσει η Μαρία Καρυστιανού. Το Ινστιτούτο που ίδρυσε έχει πιάσει ήδη δουλειά ετοιμάζοντας πτυχές του προγράμματος και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως θα δοθεί στη δημοσιότητα σχετική μελέτη για μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα-εξέλιξη της Διαύγειας. Έτσι όπως τρέχουν αυτή τη στιγμή οι εξελίξεις στη λεωφόρο Αμαλίας δεν φαίνεται πως πριν από το Πάσχα ο Αλέξης Τσίπρας σκοπεύει να προχωρήσει στην ίδρυση του νέου κόμματος.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε πως επιχειρεί να βάλει τέλος στην «κόντρα» που είχε ξεκινήσει και με τους πρώην συντρόφους του, καθώς η ομιλία του δεν περιείχε τις αιχμές του Παλλάς. Η παρουσία του Διονύση Τεμπονέρα στο πάνελ έδειξε πως αρχίζει σιγά – σιγά την προσέγγιση σε στελέχη του χώρου. Μια πολιτική πρωτοβουλία, άλλωστε χρειάζεται έμπειρα στελέχη που να έχουν πρόσβαση στους κατά τόπους μηχανισμούς που θα πρέπει να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Το σήμα που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη ήταν πως ξεκινά έναν μονομέτωπο αγώνα κατά της κυβέρνησης. Μπορεί να έδειξε για άλλη μια φορά, με την παρουσία του Αντώνη Σαουλίδη και της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, πως η διείσδυση στον κεντρώο χώρο θα συνεχιστεί, όμως το μέτωπο που έχει ανοίξει είναι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κριτική που άσκησε ήταν σκληρή μιλώντας για «ακροδεξιά δεκανίκια» που δίνουν τον τόνο στις ενέργειες της κυβέρνησης βάζοντας διαχωριστικές γραμμές για δυο βασικά ζητήματα.

- Έκανε λόγο για τη συγκρότηση ενός ισχυρού δίκαιου κράτους απέναντι στο επιτελικό κράτος λάφυρο που είναι επικίνδυνο για τις ζωές των ανθρώπων και είναι για λίγους. Κατηγορώντας τη σημερινή πλειοψηφία για διαφθορά.

- Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας για να είναι ισχυρή, όπως τόνισε, θα πρέπει να οικοδομεί συμμαχίες και όχι να αναζητά προστάτες, αναφερόμενος στα «δεινά» που έφερε στην ιστορία του λαού η προσκόλληση σε προστάτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.