Μαύρη επέτειος η σημερινή για τις ΗΠΑ αφού κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τα πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα που άλλαξαν μια για πάντα το ρου της ιστορίας στις 11 Σεπτέμβρη του 2001. Ήταν η μέρα που τρομοκράτες της Αλ Κάιντα κατέλαβαν τέσσερις εμπορικές πτήσεις και σκόρπισαν τον θάνατο. Τα δύο αεροπλάνα καρφώθηκαν στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης, το τρίτο στο Πεντάγωνο και το τέταρτο συνετρίβη σε χωράφι στην Πενσιλβάνια.

Οι ΗΠΑ έπειτα από 23 χρόνια θυμούνται και συνεχίζουν να τιμούν τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι επιθέσεις σκότωσαν 2.977 ανθρώπους και άφησαν χιλιάδες αδικοχαμένους συγγενείς και επιζώντες με σημάδια τόσο στο σώμα τους όσο και στη ψυχή τους.

Μετά το πρώτο debate που είχαν χθες η Αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα να παραστούν και οι δύο στις εκδηλώσεις εορτασμού της 11ης Σεπτεμβρίου στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη και στο Εθνικό Μνημείο της Πτήσης 93 στην Πενσυλβάνια.

Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν θα παρευρεθεί μαζί με την Κάμαλα Χάρις στις εκδηλώσεις μνήμης που έχουν διοργανωθεί στη Νέα Υόρκη, στην Πενσυλβάνια και στο Πεντάγωνο, τα τρία σημεία όπου συνετρίβησαν τα εμπορικά αεροσκάφη. Σε πολλές κοινότητες διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις όπως κατάθεση στεφάνων, πορείες, ραδιοφωνικά μηνύματα της αστυνομίας.

Στο σημείο μηδέν, τις πρώτες επετείους οι πρόεδροι και άλλοι αξιωματούχοι διάβαζαν ποιήματα, μέρη της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και άλλα κείμενα. Αλλά αυτό τελείωσε αφού το Εθνικό Μνημείο και Μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου αποφάσισε το 2012 να περιορίσει την τελετή στους συγγενείς που διαβάζουν τα ονόματα των θυμάτων. Συγκεκριμένα, η τελετή του Πενταγώνου περιλαμβάνει μέλη του στρατού ή αξιωματούχους που διαβάζουν τα ονόματα των 184 ανθρώπων που σκοτώθηκαν εκεί. Στο Εθνικό Μνημείο της Πτήσης 93 συγγενείς και φίλοι των θυμάτων διαβάζουν τον κατάλογο των 40 επιβατών και μελών του πληρώματος των οποίων οι ζωές τελείωσαν στην αγροτική τοποθεσία κοντά στο Σάνκσβιλ της Πενσυλβάνια. Η πολύωρη τελετή στο Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη είναι σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένη στα ονόματα των 2.977 θυμάτων και στις τρεις τοποθεσίες, καθώς και των έξι ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη βομβιστική επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Τα ονόματα όλων διαβάζονται από συγγενείς των θυμάτων που προσφέρονται εθελοντικά και επιλέγονται με κλήρωση.

To χρονοδιάγραμμα των επιθέσεων

Αναλυτικά όσα συνέβησαν την 11η Σεπτεμβρίου συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του τότε Προέδρου Τζορτζ Μπους :

6:31 π.μ.: Ο Πρόεδρος Μπους πηγαίνει για τζόκινγκ γύρω από το Colony Beach and Tennis Resort στο Longboat Key της Φλόριντα, όπου ο ίδιος και το προσωπικό του πέρασαν τη νύχτα.

7:59: Η πτήση 11 της American Airlines αναχωρεί με πέντε αεροπειρατές επιβαίνοντες.

8:00: Ο Πρόεδρος Μπους έχει την καθημερινή του ενημέρωση. Ενημερώνεται για την εξέγερση των Παλαιστινίων στο Ισραήλ και άλλα σχετικά θέματα. Δεν γίνεται λόγος για τον Οσάμα Μπιν Λάντεν ή την Αλ Κάιντα.

8:14: Η πτήση 175 της United Airlines αναχωρεί με πέντε αεροπειρατές.

8:14: Στην πτήση 11 γίνεται αεροπειρατεία ενώ το αεροπλάνο πετά πάνω από την κεντρική Μασαχουσέτη. Οι αεροπειρατές στρέφουν το αεροπλάνο βορειοδυτικά και μετά νότια με κατεύθυνση τη Νέα Υόρκη.

8:20: Η πτήση 77 της American Airlines αναχωρεί με πέντε αεροπειρατές επιβαίνοντες.

8:42: Η πτήση 93 της United Airlines αναχωρεί με τέσσερις αεροπειρατές επιβαίνοντες.

8:42 - 8:46: Στην πτήση 175 γίνεται αεροπειρατεία πάνω από το βορειοδυτικό Νιου Τζέρσεϊ. Οι αεροπειρατές στρέφουν το αεροπλάνο βορειοανατολικά.

8:46:40: Η πτήση 11 συντρίβεται στη βόρεια όψη του Βόρειου Πύργου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, μεταξύ των ορόφων 93 και 99. Κανένας επιβάτης δεν επέζησε από τη συντριβή και άγνωστος αριθμός ατόμων μέσα στο κτίριο σκοτώνεται επίσης ακαριαία.

8:50 - 8:54: Στην πτήση 77 γίνεται αεροπειρατεία πάνω από το νότιο Οχάιο. Οι αεροπειρατές στρέφουν το αεροπλάνο προς τα νοτιοανατολικά. Ο αεροπειρατής-πιλότος Hani Hanjour απενεργοποιεί τον αναμεταδότη.

8:55: Ο Πρόεδρος Μπους φτάνει στο Δημοτικό Σχολείο Emma E. Brooker στη Sarasota της Φλόριντα, ως μέρος μιας προγραμματισμένης επίσκεψης για την προώθηση της εκπαίδευσης. Ο Επιτελάρχης Andrew Card τον ενημερώνει ότι ένα αεροπλάνο έπεσε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος μιλά στη Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Κοντολίζα Ράις, η οποία βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

9:03: Ο Πρόεδρος Μπους μπαίνει σε μια τάξη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, αποφασίζοντας να συνεχίσει το πρόγραμμά του παρά τα νέα για την επίθεση.

9:03:02: Η πτήση 175 συντρίβεται στη νότια όψη του Νότιου Πύργου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, μεταξύ των ορόφων 77 και 85. Κανένας επιβάτης ή πλήρωμα δεν επέζησε από τη συντριβή και άγνωστος αριθμός ατόμων μέσα στο κτίριο σκοτώνεται επίσης ακαριαία.

9:05: Ο Πρόεδρος Μπους συνεχίζει την επίσκεψή του στο σχολείο, όταν ο αρχηγός του προσωπικού Andrew Card τον διακόπτει και του ψυθυρίζει: «Ένα δεύτερο αεροπλάνο χτύπησε τον δεύτερο πύργο. Η Αμερική δέχεται επίθεση». Ο πρόεδρος αποφασίζει να συνεχίσει την ανάγνωση ενός βιβλίου που είχε ήδηξεκινήσει.

9:14: Ο Πρόεδρος Μπους μπαίνει σε μια παρακείμενη τάξη που διοικείται από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος μιλά με τον Αντιπρόεδρο Ντικ Τσένι , την Κοντολίζα Ράις, τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Τζορτζ Πατάκι και τον διευθυντή του FBI Ρόμπερτ Μιούλερ. Ετοιμάζει σύντομες παρατηρήσεις.

9:28: Στην πτήση 93 γίνεται αεροπειρατεία πάνω από το βόρειο Οχάιο. Οι αεροπειρατές στρέφουν το αεροπλάνο προς τα νοτιοανατολικά.

9:29: Ο Πρόεδρος Μπους κάνει τις πρώτες του δηλώσεις για τις επιθέσεις στο Δημοτικό Σχολείο Emma E. Brooker δηλώνοντας ότι θα επιστρέψει στην Ουάσιγκτον. «Δύο αεροπλάνα… έπεσαν… στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου… σε μια προφανή τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας».

9:37:46: Η πτήση 77 πέφτει στη δυτική πλευρά του Πενταγώνου. Όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα σκοτώνονται, συμπεριλαμβανομένων 125 ατόμων που ήταν στο έδαφος.

9:45: Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας κλείνει τον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

9:57: Στην πτήση 93, ο Τοντ Μπίμερ, ο Μαρκ Μπίνγχαμ, ο Τοντ Μπέρνετ, ο Τζέρεμι Γκλικ και άλλοι επιβάτες ξεκινούν μια εξέγερση και κινούνται ενάντια στους αεροπειρατές που προσπαθούν να πάρουν ξανά τον έλεγχο του αεροπλάνου.

9:57: Ο Πρόεδρος Μπους φεύγει από τη Σαρασότα της Φλόριντα. Το αεροπλάνο φτάνει αποκτά ύψος και κάνει κύκλους για περίπου 40 λεπτά, ενώ το προσωπικό του Προέδρου συζητά για τον προορισμό.

9:58:59: Ο Νότιος Πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου καταρρέει, 56 λεπτά μετά την πρόσκρουση. Ο Πύργος κατέρρευσε πιο γρήγορα από τον Βόρειο Πύργο λόγω της ταχύτητας πρόσκρουσης της συντριβής.

10:03:11: Η πτήση 93 συνετρίβη από τους αεροπειρατές της νοτιοανατολικά του Πίτσμπουργκ στην κομητεία Σόμερσετ της Πενσυλβάνια. Η Επιτροπή της 11ης Σεπτεμβρίου πιστεύει ότι στόχος της πτήσης ήταν είτε το κτίριο του Καπιτωλίου των Ηνωμένων Πολιτειών είτε ο Λευκός Οίκος στην Ουάσιγκτον. Ο Khalid Sheikh Mohammed, ο οποίος αποκαλούνταν ως «ο κύριος αρχιτέκτονας των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου», ισχυρίζεται ότι ο στόχος ήταν ο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

10:20: Ο Πρόεδρος Μπους λέει στον Αντιπρόεδρο Τσένι ότι έχει εξουσιοδοτήσει την κατάρριψη αεροσκάφους αν χρειαστεί.

10:28:25: Ο Βόρειος Πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου καταρρέει, 1 ώρα και 42 λεπτά μετά την πρόσκρουση.

10:50:19: Πέντε όροφοι της δυτικής πλευράς του Πενταγώνου καταρρέουν λόγω της φωτιάς που ξεκίνησε από τη συντριβή.

13:04 μ.μ.: Ο Πρόεδρος Μπους θέτει τον αμερικανικό στρατό σε κατάσταση υψηλού συναγερμού παγκοσμίως. Μαγνητοσκοπεί μια δήλωση, λέγοντας ότι «η ίδια η ελευθερία δέχτηκε επίθεση σήμερα το πρωί από έναν απρόσωπο δειλό και θα υπερασπιστεί την ελευθερία».

14:50: Το Air Force One προσγειώνεται στην αεροπορική βάση Offutt, Bellevue, Nebraska. Ο Πρόεδρος Μπους συγκαλεί τηλεδιάσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας από το καταφύγιο STRATCOM των ΗΠΑ.

16:36: Ο Πρόεδρος Μπους αναχωρεί από την αεροπορική βάση Offutt.

17:20:33: Το κτίριο 7 του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου καταρρέει μετά από ζημιές που προκλήθηκαν από συντρίμμια και πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στο κτίριο.

18:54: Ο Πρόεδρος Μπους φτάνει στον Λευκό Οίκο.

20:30. Ο Πρόεδρος απευθύνεται με δήλωσή του προς τη χώρα δηλώνοντας: «Οι τρομοκρατικές επιθέσεις μπορούν να κλονίσουν τα θεμέλια των μεγαλύτερων κτιρίων μας, αλλά δεν μπορούν να αγγίξουν τα θεμέλια της Αμερικής. Αυτές οι πράξεις καταστρέφουν το ατσάλι, αλλά δεν μπορούν να χαλάσουν το ατσάλι της αμερικανικής αποφασιστικότητας».

21:00: Ο Πρόεδρος συναντά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του και λαμβάνει στοιχεία ότι ο Οσάμα Μπιν Λάντεν είναι υπεύθυνος για τις επιθέσεις. Ο Μπους λέει, «Πες στους Ταλιμπάν ότι τελειώσαμε μαζί τους».

23:30: Ο Πρόεδρος Μπους γράφει στο ημερολόγιό του πριν κοιμηθεί: «Το Περλ Χάρμπορ του 21ου αιώνα έγινε σήμερα...Πιστεύουμε ότι είναι ο Οσάμα Μπιν Λάντεν».

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι περίπου 6.000 με 25.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, με αποτέλεσμα 2.996 άνθρωποι να σκοτωθούν, συμπεριλαμβανομένων των 19 τρομοκρατών της Αλ Κάιντα που πραγματοποίησαν τις επιθέσεις.

