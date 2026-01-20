Του Μάκη Συνοδινού

Τον γύρω του διαδικτύου κάνει βίντεο από κάμερα ασφαλείας πρατηρίου καυσίμων όπου ασυνείδητος οδηγός αφού πρώτα έβαλε σαν κύριος 50 ευρώ πετρέλαιο, ξεγέλασε την υπάλληλο, πάτησε γκάζι και έγινε καπνός.

Στο βίντεο φαίνεται το λευκό ΙΧ να σταματά για ανεφοδιασμό στην έξοδο του πρατηρείου, αρκετά μακριά από την αντλία βενζίνης. Αφού η υπάλληλος απομακρύνεται, ο οδηγός φεύγει χωρίς να πληρώσει.

Η υπάλληλος η οποία όπως λέει χρεώθηκε τα χρήματα, ανέβασε το βίντεο στα κοινωνικά της δίκτυα για να έχουν το νου τους και οι υπόλοιποι πρατηριούχοι.

Πηγή: skai.gr

