Μια συνάντηση που δεν περιμέναμε: Ο Ερντογάν υποδέχτηκε τον Σακίλ στην Τουρκία

Ο Σακίλ Ο' Νιλ επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη και συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ερντογάν Σακίλ

Συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη είχε ο Σακίλ Ο' Νιλ.

Ο Hall of Famer του ΝΒΑ και νυν σχολιαστής αγώνων επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη και τα είπε με τον ισχυρό άνδρα της Τουρκίας στο Κέντρο Ανάπτυξης Μπάσκετ της Τουρκίας.

Ο «Σακ» και ο Ερντογάν, που φορούσε αθλητική περιβολή, υπέγραψαν κάποιες μπάλες και φωτογραφήθηκαν για τα ΜΜΕ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Σακίλ Ο' Νιλ
