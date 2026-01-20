Συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη είχε ο Σακίλ Ο' Νιλ.

Ο Hall of Famer του ΝΒΑ και νυν σχολιαστής αγώνων επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη και τα είπε με τον ισχυρό άνδρα της Τουρκίας στο Κέντρο Ανάπτυξης Μπάσκετ της Τουρκίας.

Ο «Σακ» και ο Ερντογάν, που φορούσε αθλητική περιβολή, υπέγραψαν κάποιες μπάλες και φωτογραφήθηκαν για τα ΜΜΕ.

