Δένδιας: Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ στην αντιμετώπιση drones

Για ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην αντιμετώπιση drones και σμηνών drones αλλά και ομάδων USV μίλησε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ίσραελ Κατς στην Αθήνα, κάνοντας λόγο για συνεργασία και στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Με ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς, η Ελλάδα και το Ισραήλ λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό έδαφος και έχουν πραγματοποιήσει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια, σχολιάζει το πρακτορείο Reuters.

