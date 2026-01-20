Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025 και το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 παρουσιάζουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σε συνέντευξη Τύπου, στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

Δείτε live

Κατά την παρουσίασή τους, οι δύο υπουργοί αναφέρονται στις μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν το 2025, καθώς και στα βασικά επιτεύγματα της κυβερνητικής πολιτικής, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των κεντρικών προτεραιοτήτων για το 2026, τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Χατζηδάκης: Διαρκής η προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων της κυβέρνησης

Ξεκινώντας ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε ότι η μεταρρυθμιστική πολιτική θα συνεχιστεί, παρουσιάζοντας 25 βασικές προτεραιότητες και επαναλαμβάνοντας τη διαρκή δέσμευση της κυβέρνησης στον συστηματικό προγραμματισμό, τόσο σε ετήσια βάση όσο και στο σύνολο της κυβερνητικής θητείας.

Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν τα προηγούμενα χρόνια «εκείνοι που έδωσαν τις λιγότερες υποσχέσεις», τόσο το 2019 όσο και το 2023, σημειώνοντας ότι από το 2019 υπάρχει «διαρκής προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων» της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, η κυβερνητική πολιτική στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: τον προγραμματισμό και τον ετήσιο απολογισμό, οι οποίοι δημοσιοποιούνται σε σταθερή βάση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους λεγόμενους «μπλε φακέλους», που διανέμονται στους υπουργούς στην αρχή κάθε κυβερνητικής θητείας και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες παρακολουθούνται συστηματικά από το γραφείο του πρωθυπουργού και τους αρμόδιους υπουργούς Επικρατείας. Όπως τόνισε, ο συντονισμός αυτός υλοποιείται μέσω του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, το οποίο εκπονείται ετησίως σε συνεργασία με όλα τα υπουργεία και συζητείται δύο φορές στο Υπουργικό Συμβούλιο, το καλοκαίρι και τον Δεκέμβριο, με στόχο τη συνεχή επικαιροποίηση των δράσεων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι, παρότι η κυβέρνηση διανύει τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια «συνεχίζεται αδιάπτωτη», ενώ από το περασμένο καλοκαίρι δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στη δημόσια προβολή του κυβερνητικού προγραμματισμού, μέσα από την ανάδειξη 25 συγκεκριμένων κυβερνητικών προτεραιοτήτων, που καλύπτουν το σύνολο των υπουργείων.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, στόχος της επιλογής αυτής είναι αφενός η ενίσχυση της διαφάνειας και αφετέρου η διαμόρφωση μιας «έντιμης σχέσης με τους πολίτες», ανεξαρτήτως πολιτικής ή ιδεολογικής τοποθέτησης. Όπως είπε, με τον τρόπο αυτό οι πολίτες γνωρίζουν τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και μπορούν να την ελέγχουν με βάση το κυβερνητικό πρόγραμμα.

Σκέρτσος: «Όσα λέμε να τα κάνουμε και όσα εννοούμε να τα λέμε»

«Χάρη στην πολιτική σταθερότητα αλλά και το κυβερνητικό πλάνο», σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιτύχει πλήθος στόχων της.

Ο Άκης Σκέρτσος παρουσίασε τα βήματα προόδου της οικονομίας που κατέγραψε η χώρα εν μέσω αβεβαιοτήτων σημειώνοντας ότι το 2025 πετύχαμε 3.701 ορόσημα ή 66% όσων είχαν προγραμματιστεί πριν ένα χρόνο. Τα 4.000 θα έχουν υλοποιηθεί έως το τέλος του Ιανουαρίου και στο τέλος του α’ τριμήνου θα έχουν υλοποιηθεί 8 στα 10 ορόσημα.

«Όσα λέμε να τα κάνουμε και όσα εννοούμε να τα λέμε» υπογράμμισε ο κ. Σκέρτσος.

Οι 7 προγραμματικές δεσμεύσεις για το 2026

Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη η κυβέρνηση, σε ένα ταραχώδες διεθνές σκηνικό, θέτει 7 στόχους:

Διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης και προώθηση επενδύσεων. Το 2025 ήταν μια ακόμη πιο θετική χρονιά στους τομείς αυτούς

Περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

Διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής

Ενίσχυση κράτους Δικαίου και πρωτοβουλίες ενάντια στο βαθύ κράτος

Περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Προώθηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα

Νέα βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε και 30 βασικές μεταρρυθμίσεις και έργα που θα πραγματοποιηθούν το 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.