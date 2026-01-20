«Οι γεωπολιτικές αναταράξεις μας αναγκάζουν να οικοδομήσουμε μια νέα μορφή ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας», δήλωσε την Τρίτη από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που διεξάγεται στο Νταβός, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι καιρός να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία και να οικοδομήσουμε μια νέα ανεξάρτητη Ευρώπη», σημείωσε.

Θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία μόνο αν γνωρίσουμε ότι αυτή η αλλαγή είναι μόνιμη», πρόσθεσε.

«Η ΕΕ στέκεται δίπλα στη Γροιλανδία και τη Δανία. Η κυριαρχία και η ακεραιότητα της εδαφικής τους επικράτειας δεν είναι διαπραγματεύσιμες», επεσήμανε η Φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν πρόσθεσε ότι η εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάζεται πάνω σε ένα πακέτο μέτρων για την υποστήριξη της ασφάλειας στην Αρκτική και προειδοποίησε για μεγάλο λάθος όσον αφορά τους δασμούς με τους οποίους απείλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνει το Reuters.

« Πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους περιφερειακούς μας εταίρους για να ενισχύσουμε την κοινή μας ασφάλεια», τόνισε.

Προ των πυλών ιστορική εμπορική συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πρόθυρα της σύναψης συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία, αν και απομένουν ακόμη κάποια βήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν. Ωστόσο, βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας ιστορικής εμπορικής συμφωνίας. Κάποιοι την αποκαλούν μητέρα όλων των συμφωνιών. Μια συμφωνία που θα δημιουργήσει μια ενιαία αγορά 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η οποία θα αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ», ανέφερε σε ένα τμήμα της ομιλίας της σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ να διαφοροποιήσει το εμπόριο της.

Η Φον ντερ Λάιεν αναμένεται να επισκεφθεί την Ινδία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.