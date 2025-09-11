Πόρτα πόρτα αναζητά η αστυνομία τον ελεύθερο σκοπευτή ο οποίος σκότωσε χθες, Τετάρτη τον 31χρονο συντηρητικό ακτιβιστή και ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Γιούτα.

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, συμπεριλαμβανομένου ενός άνδρα που κατηγορήθηκε για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Δεν είναι σαφές εάν είχαν κάποια σχέση με την επίθεση.

🚨🚨🚨🚨NOW - The suspected assassin of Charlie Kirk has been taken into custody by police at Utah Valley University. pic.twitter.com/7xH0sWnXGp — Trump Girl (@TrumpGirlLove) September 10, 2025

«Το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό ενεργό έρευνα», δήλωσε σε ενημέρωσή του το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με το FBI, το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας της Γιούτα, το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Γιούτα και τα τοπικά αστυνομικά τμήματα. Το περιστατικό ήταν μια «στοχευμένη επίθεση», αναφέρει το τμήμα, με τον ύποπτο να πιστεύεται ότι πυροβόλησε θανάσιμα τον Τσάρλι Κερκ από την οροφή ενός κτιρίου προς το σημείο όπου ο Κερκ απευθυνόταν σε ένα μεγάλο πλήθος. Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες «για να προστατεύσει την ακεραιότητα της έρευνας» όπως λέει.

The very moment that Charlie Kirk was struck by an assassin's bullet, he was deflecting to gang violence. He was being question about mass shootings in America by a crowd member when he retorted with a common deflection in these conversations, "counting or not counting gang… pic.twitter.com/fowGDs1tDV — Apex Jones (@ApexJones22) September 10, 2025

Στην περιοχή γύρω από την πανεπιστημιούπολη, η αστυνομία διεξάγει εκτενείς έρευνες συλλέγοντας πληροφορίες για το δολοφόνο του Κερκ. Η πανεπιστημιούπολη παραμένει κλειδωμένη και βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί περιφέρονται στην περιοχή, απαγορεύοντας σε οποιονδήποτε να εισέλθει σε αυτή.

Περίπου 3.000 άτομα παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του πανεπιστημίου.

Ο Τσάρλι Κερκ δέχτηκε πυροβολισμό στο λαιμό αφότου δέχτηκε μια ερώτηση σχετικά με τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια ακολούθησαν σκηνές πανικού με τους παρευρισκόμενους να τρέχουν για να προστατευθούν.

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε από ένα μέλος του κοινού αν ήξερε πόσοι ένοπλοι δράστες μαζικών πυροβολισμών υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια. «Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;» ρώτησε από την πλευρά του ο Κερκ. Αυτές ήταν και οι τελευταίες του λέξεις

Ο φόνος προστέθηκε στον ατελείωτο κατάλογο των επιθέσεων εναντίον πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ, που συμπεριλαμβάνει τις δυο απόπειρες κατά του προέδρου Τραμπ πέρυσι. Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στις ΗΠΑ σε ένδειξη τιμής στον συντηρητικό ίνφλουενσερ.

«Σε ένδειξη τιμής στον Τσάρλι Κερκ, αληθινά σπουδαίο αμερικανό πατριώτη, διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής στις 18:00» (τοπική ώρα· στη 01:00 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Τραμπ: Ο λόγος της «ριζοσπαστικής αριστεράς» συνέβαλε σε «αυτή την φρικαλεότητα»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως ο λόγος «της ριζοσπαστικής αριστεράς» συνέβαλε στη δολοφονία από ένοπλο πιστού του πολιτικού συμμάχου, του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα για την αλήθεια και την ελευθερία».

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Truth Social.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», διεμήνυσε.

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Κερκ - ο οποίος ήταν παντρεμένος και είχε δύο παιδιά.

Σε μια ανάρτηση στο X, είπε ότι «τα παιδιά του θα μεγαλώσουν με ιστορίες αντί για αναμνήσεις, φωτογραφίες αντί για γέλια και σιωπή εκεί που θα έπρεπε να αντηχεί η φωνή του πατέρα τους».

Η ζωή του Κερκ θα πρέπει να «χρησιμεύει ως συμβολική υπενθύμιση ότι η συμπονετική επίγνωση εξυψώνει την οικογένεια, την αγάπη και τη χώρα».

Στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, η Κάμαλα Χάρις «καταδίκασε» τον φόνο επιμένοντας πως «η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική», κάτι που επανέλαβαν επίσης μορφές του δημοκρατικού κόμματος, από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα, από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ως τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς και τη βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Ο Τζο Μπάιντεν καταδίκασε με τη σειρά του το περιστατικό τονίζοντας πως η βία του είδους πρέπει να «τερματιστεί τώρα».

«Δεν υπάρχει καμιά θέση στη χώρα μας για τη βία αυτού του τύπου. Πρέπει να τερματιστεί τώρα», τόνισε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος μέσω X, προσθέτοντας πως ο ίδιος κι η σύζυγός του Τζιλ «προσεύχονται» για την οικογένεια και τους αγαπημένους του θύματος.

Καβγάς μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ κράτησαν ενός λεπτού σιγή για τον Κερκ ωστόσο γρήγορα ξέσπασε καβγάς μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

Η Ρεπουμπλικανίδα βουλευτής Λόρεν Μπόμπερτ είχε ζητήσει να διαβαστεί μια προσευχή δυνατά για τον Κερκ, λέγοντας ότι «οι σιωπηλές προσευχές έχουν σιωπηλά αποτελέσματα».

Αρκετοί Δημοκρατικοί φώναξαν στη συνέχεια ως απάντηση «Τι γίνεται με τα παιδιά στο Κολαράντο;» αναφερόμενοι σε μια ένοπλη επίθεση σε λύκειο που έλαβε χώρα την ίδια ημέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.