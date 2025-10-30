Η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός αργυρού νομίσματος που θα αποτυπώνει το θρυλικό «Γκολ του Αιώνα» του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Πρόκειται για το τέρμα που σημείωσε κόντρα στην Αγγλία στον προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986, όπου αφού έτρεξε 50 μέτρα με την μπάλα και πέρασε πέντε παίκτες (τον έναν, δύο-τρεις φορές), πλάσαρε τον Σίμαν και έκανε το 2-0, προκαλώντας παροξυσμό στην Αργεντινή και σε όλους τους φίλους του, σε ολόκληρο τον πλανήτη.

To νόμισμα αποτυπώνει την πορεία που έκανε ο Μαραντόνα με την μπάλα στα πόδια μέχρι να πλασάρει τον Σίμαν

Το ασημένιο νόμισμα, με ονομαστική αξία 10 αργεντίνικα πέσος (AR$10), αποτελεί μέρος του Διεθνούς Προγράμματος Αναμνηστικών Νομισμάτων για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026. Η τράπεζα, γνωστή ως BCRA, έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα και στο παρελθόν, κόβοντας νομίσματα για τα πέντε προηγούμενα Μουντιάλ.

Ο σχεδιασμός του νομίσματος απεικονίζει, σε χειροποίητο ύφος, ένα σχηματικό διάγραμμα του δεύτερου γκολ της Αργεντινής απέναντι στην Αγγλία στο Μουντιάλ του Μεξικού το 1986, το οποίο θεωρείται το καλύτερο στην ιστορία του θεσμού.

Οι πιστοί φίλοι του ποδοσφαίρου και του Μαραντόνα έσπευσαν να επισημάνουν ότι ούτε το νόμισμα ούτε η ανακοίνωση της BCRA ανέφεραν πουθενά τον ίδιο τον Μαραντόνα, παρά το ότι απεικονίζεται το γκολ του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η μορφή του νικητή του Μουντιάλ του 1986 γίνεται αγκάθι για την κυβέρνηση.

Τον περασμένο Μάιο, ο φιλο-Μιλέι influencer, Ντανιέλ Παρισίνι, γνωστός ως El Gordo Dan, δημοσίευσε στο Χ μια εικόνα που παρήχθη με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία ο Μαραντόνα εμφανιζόταν μαζί με τον πρόεδρο Μιλέι, συνοδευόμενη από το σύνθημα «Maradona es Milei» («Ο Μαραντόνα είναι ο Μιλέι»). Αυτό προκάλεσε έντονη αντίδραση από την κόρη του, Ντάλμα Μαραντόνα, η οποία απαίτησε να κατέβει η εικόνα.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Μαραντόνα, που στην Αργεντινή αυτοπροσδιοριζόταν ως περονιστής, ταυτιζόταν κυρίως με αριστερούς πολιτικούς όπως ο Φιντέλ Κάστρο, ο Ούγο Τσάβες και η Κριστίνα Κίρχνερ.

Αλλαγές στο όνομα του σταδίου Μαραντόνα

Το όνομα του Μαραντόνα βρέθηκε στα νέα και για έναν ακόμη λόγο την Τρίτη, καθώς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής ανακοίνωσε νέα ονομασία για το στάδιο της Λα Πλάτα που φέρει το όνομά του. Το γήπεδο, γνωστό ως Estadio Ciudad de La Plata έως το 2020, μετονομάστηκε εκείνη τη χρονιά προς τιμήν του αστέρα μετά τον θάνατό του.

Πλέον, θα ονομάζεται Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo («Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα – Τριπλοί Παγκόσμιοι Πρωταθλητές»). Η απόφαση προέκυψε από συμφωνία μεταξύ της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (AFA) και της κυβέρνησης της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της AFA, Κλάουντιο Τάπια, στόχος είναι το στάδιο να «γίνει το σπίτι των εθνικών ομάδων νέων, γυναικών και ανδρών της Αργεντινής, καθώς και να φιλοξενεί κρίσιμες φάσεις εθνικών διοργανώσεων πρωταθλήματος και κυπέλλου».

Ο Τάπια πρόσθεσε επίσης ότι το γήπεδο θα μπορούσε να αποτελέσει τόπο διεξαγωγής αγώνων του Μουντιάλ 2030, εφόσον το τουρνουά επεκταθεί σε 64 ομάδες — κάτι που επιδιώκουν αρκετές νοτιοαμερικανικές ομοσπονδίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.