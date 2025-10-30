Γάζα: Παραδόθηκαν στο Ισραήλ ακόμα δύο σοροί ομήρων

Το Ισραήλ παρέλαβε τις σορούς άλλων δύο νεκρών ομήρων από τον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα, ανακοίνωσε την Πέμπτη το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι μεταφέρθηκαν ήδη σε ισραηλινό έδαφος από τις Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) και τη Shin Bet.

Τα λείψανα θα ταυτοποιηθούν από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής.

Νωρίτερα, η Χαμάς είχε νγωστοποιήσει ότι θα παραδώσει τα λείψανα δύο ομήρων από τη Γάζα περίπου στις 4 μ.μ. Οι IDF ανακοίνωσαν ότι η παράδοση πραγματοποιήθηκε στις 4:46 μ.μ.

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε όλους τους πεσόντες ομήρους μας. Αν δεν κάνω λάθος, λαμβάνουμε δύο ακόμη τώρα - δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να τους φέρουμε όλους σπίτι», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την Πέμπτη κατά τη διάρκεια τελετή αποφοίτησης αξιωματικών των IDF.

Η τρομοκρατική οργάνωση της Γάζας ισχυρίστηκε ότι αποκάλυψε τα λείψανα δύο ομήρων κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην πόλη της Γάζας το βράδυ της Τρίτης.

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, οι οικογένειες των δολοφονημένων ομήρων που κατονομάζει η Χαμάς στην ανακοίνωση δεν έχουν σχολιάσει την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

