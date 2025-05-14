Ράγισαν καρδιές στη δίκη που διεξάγεται στο Σαν Ισίντρο, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Με την 35χρονη κόρη του εκλιπόντος, Τζιανίνα, να καταθέτει για επτά ώρες και με αρκετές διακοπές, καθώς ξεσπούσε σε κλάματα, επισημαίνοντας πως δεν ήταν πλήρως ενημερωμένη, ότι κρατήθηκε σε απόσταση και πως υποτιμήθηκε η όλη κατάσταση από την ιατρική ομάδα που είναι κατηγορούμενη!

«Κοιτάζοντας πίσω, νομίζω ότι ήταν μια σκηνοθετημένη κατάσταση, ένα θεατρικό έργο που μας έστησαν (σ.σ. η ιατρική ομάδα), για να επιδιώξουν αυτό που ήθελαν. Να κρατήσουν τον μπαμπά μόνο του, σε ένα σκοτεινό και άσχημο μέρος», είπε μεταξύ άλλων η κόρη του Μαραντόνα και της πρώην συζύγου του, Κλαούντια Βιγιαφάνιε.

Και πρόσθεσε: «Πονάει τόσο πολύ. Όλες αυτές οι αποφάσεις μου φαίνονται τόσο άδικες, όλα όσα υποσχέθηκαν (σ.σ. για την ανάρρωση) και δεν τηρήθηκαν ποτέ. Νιώθω σαν να ήταν μια φρικτή χειραγώγηση, ένα θεατρικό έργο με κακό τέλος».

Ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία φορά που είδε τον πατέρα της, στις 18 Νοεμβρίου (σ.σ. επτά ημέρες πριν από τον θάνατό του), τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν πολύ πρησμένος, δεν μπορούσες καν να δεις τα μάτια του, μιλούσε σαν… ρομπότ. Ο Ντίαζ μου είπε ότι ήταν φυσιολογικό, όλοι μου είπαν το ίδιο πράγμα, ότι ήταν φυσιολογικό λόγω της κατάκλισης και των μετεγχειρητικών συνθηκών. Είπε ότι του δίνουμε τον χώρο του, ότι ήταν μέρος της διαδικασίας, ότι αυτός (σ.σ. ο Μαραντόνα) ήθελε να είναι μόνος».

Παράλληλα, με δάκρυα στα μάτια, η Τζιανίνα Μαραντόνα σημείωσε ότι «πολύ μετά από την 25η Νοεμβρίου μίλησα στον μπαμπά, του είπα ότι ήθελα να πεθάνω, να πάω μαζί του, ότι δεν ήθελα τίποτε πια, ότι ήταν πολύ δύσκολο, όλα όσα είχαν συμβεί και συνέβαιναν από τότε που έφυγε».

