Μελόνι: Γιόρτασε τα 47α γενέθλιά της - «Το καλύτερο δώρο που πήρα ήταν... πετσέτες κουζίνας»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι γιόρτασε χθες τα 47α γενέθλιά της. Μιλώντας στη σατυρική, ραδιοφωνική εκπομπή της Rai «Un giorno da pecora» (Πρόβατο για μια ημέρα) η Μελόνι τόνισε ότι «το πολυτιμότερο δώρο που θα ήθελε να λάβει, είναι να μπορούσε να κοιμηθεί περισσότερο».

Πρόσθεσε ότι «πιστεύει πως θα γιορτάσει και τα πεντηκοστά της γενέθλια στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι», εκφράζοντας σιγουριά πως θα ολοκληρώσει τη θητεία της.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός απάντησε στους παρουσιαστές της εκπομπής ότι «στις φετινές, καλές τις προθέσεις συμπεριλαμβάνεται το να καταφέρει να ξαναρχίσει να αθλείται τακτικά» και ότι «ένας χρόνος πρωθυπουργίας, είναι σαν πέντε χρόνια κανονικής ζωής».

Ερωτηθείσα, δε, ποιο ήταν το πιο χρήσιμο δώρο που έλαβε, η Τζόρτζια Μελόνι απάντησε ότι «μπορεί να είναι οι νέες υφασμάτινες πετσέτες για την κουζίνα που τις χάρισε μια φίλη της, διότι οι δικές της είχαν πλέον παλιώσει».

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης παραδέχθηκε πως δύσκολα θα καταφέρει να απαντήσει σε όλα τα ευχητήρια μηνύματα που έφτασαν στο κινητό της, «από την στιγμή που φέτος ξεπέρασαν τα χίλια τετρακόσια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

