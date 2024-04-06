Αυστραλία: Περισσότεροι από 150 άνθρωποι διασώθηκαν από πλημμύρες στη Νέα Νότια Ουαλία

Οι αυστραλιανές αρχές ανακοίνωσαν ότι 152 άνθρωποι διασώθηκαν από πλημμυρισμένες περιοχές στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου πολλοί κάτοικοι υποχρεώθηκαν να μετακινηθούν αναζητώντας ασφαλή καταφύγια.

Επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν μεταξύ άλλων στο Σίδνεϊ (πρωτεύουσα της Νέας Νότιας Ουαλίας), όπου καταγράφηκαν 72 διασώσεις πολιτών.

Δεκαπέντε εντολές εκκένωσης εκδόθηκαν για διάφορα σημεία της πολιτείας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Νέα Νότια Ουαλία δέχθηκαν 4.128 κλήσεις για βοήθεια το προηγούμενο 24ωρο.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Κρις Μινς, προειδοποίησε σε συνέντευξη Τύπου για τον κίνδυνο υπερχείλισης ποταμών στο δυτικό Σϊδνεϊ.

Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έπληξαν χθες Παρασκευή τη νοτιοανατολική Αυστραλία, όπου οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

