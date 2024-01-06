Νορβηγία: Πρωτοφανές ψύχος στη χώρα, με τη θερμοκρασία να πέφτει κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου

Για πρώτη φορά σήμερα η θερμοκρασία στην περιφέρεια του Όσλο έπεσε κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου, με -31,1 βαθμούς να καταγράφονται στο Μπγέρνχολτ, βόρεια της πρωτεύουσας της Νορβηγίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της νορβηγικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.
Η θερμοκρασία αυτή καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε μετεωρολογικό σταθμό της κοινότητας αυτής. Η υψηλότερη θερμοκρασία εκεί τις τελευταίες 24 ώρες ήταν -21,9 βαθμοί Κελσίου.
Λίγο πριν τις 10:00 ώρα Ελλάδας η θερμοκρασία στο Μπγέρνχολτ είχε φτάσει τους -29 βαθμούς Κελσίου, όμως η αίθσηση ήταν -37 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με τον ιστότοπο yr.no.
«Η νύχτα που περάσαμε ήταν πιθανόν πιο κρύα σε σχέση με αυτό που περιμέναμε» δήλωσε ο Μάρτιν Γκράνεροντ του μετεωρολογικού ινστιτούτου μιλώντας τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό NRK.
Στο κέντρο του Όσλο η θερμοκρασία τη νύχτα έπεσε στους -21,5 βαθμούς Κελσίου.
Κύμα ψύχους πλήττει τη βόρεια Ευρώπη εδώ και μερικές ημέρες, με θερμοκρασία ρεκόρ -43,6 βαθμούς Κελσίου να καταγράφεται στη βόρεια Σουηδία την Τετάρτη. Πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί εδώ και 25 χρόνια τον μήνα Ιανουάριο στη χώρα.
