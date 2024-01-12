Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας (PLA) παραμένει σε υψηλό συναγερμό ανά πάσα στιγμή και θα λάβει όλα τα μέτρα που χρειάζονται για να "συντρίψει" οποιαδήποτε αυτονομιστική συνωμοσία για "ανεξαρτησία της Ταϊβάν", ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή το κινεζικό υπουργείο Άμυνας.

Ο PLA θα υπερασπιστεί "αποφασιστικά" την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Κίνας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Άμυνας Τζάνγκ Σιαογκάνγκ, απαντώντας σε ερώτηση μέσου ενημέρωσης για την αναβάθμιση από την Ταϊβάν των μαχητικών της αεροσκαφών και την προγραμματισμένη αγορά περισσότερων αεροσκαφών από τις ΗΠΑ.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μια από τις επαρχίες της και δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ μιας "ειρηνικής" επανένωσης με τη νήσο, αλλά δεν αποκλείει την προσφυγή στη βία αν χρειαστεί.

Αύριο, Σάββατο, διεξάγονται προεδρικές εκλογές στην Ταϊβάν.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

