Βρετανία: Η επίδοση του Νοεμβρίου στην οικονομία ήταν καλύτερη της αναμενόμενης

Με θετικό ρυθμό ανάπτυξης 0,3% έτρεξε η βρετανική οικονομία τον Νοέμβριο

λονδίνο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με θετικό ρυθμό ανάπτυξης 0,3% έτρεξε η βρετανική οικονομία τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής.

Η επίδοση αυτή ήταν καλύτερη της αναμενόμενης και υποδεικνύει ανάκαμψη μετά από το -0,3% του Οκτωβρίου. Η ανάκαμψη αποδίδεται στις υψηλές πωλήσεις λιανικής λόγω των εκπτώσεων της Black Friday και των χριστουγεννιάτικων αγορών.

Παρά τη θετική επίδοση, ωστόσο, ο κίνδυνος ύφεσης δεν έχει αποσοβηθεί, καθώς το τρίτο τρίμηνο του έτους ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν -0,1%.

Ενδεχομένως αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης για τον Δεκέμβριο θα συνεπάγεται τεχνικώς ύφεση για τη βρετανική οικονομία.

Βρετανία οικονομία
