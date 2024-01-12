Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Με θετικό ρυθμό ανάπτυξης 0,3% έτρεξε η βρετανική οικονομία τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής.
Η επίδοση αυτή ήταν καλύτερη της αναμενόμενης και υποδεικνύει ανάκαμψη μετά από το -0,3% του Οκτωβρίου. Η ανάκαμψη αποδίδεται στις υψηλές πωλήσεις λιανικής λόγω των εκπτώσεων της Black Friday και των χριστουγεννιάτικων αγορών.
Παρά τη θετική επίδοση, ωστόσο, ο κίνδυνος ύφεσης δεν έχει αποσοβηθεί, καθώς το τρίτο τρίμηνο του έτους ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν -0,1%.
Ενδεχομένως αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης για τον Δεκέμβριο θα συνεπάγεται τεχνικώς ύφεση για τη βρετανική οικονομία.
