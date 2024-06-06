Λήγει το Σάββατο η προθεσμία που είχε θέσει τον Μάιο ο Υπουργός Μπένι Γκαντζ στο κόμμα του Εθνική Ενότητα, προειδοποιώντας ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση, αν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουν ικανοποιηθεί οι έξι προϋποθέσεις του, από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Τα αιτήματα του Γκαντζ

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκαντζ δήλωσε στις 18 Μαΐου, ότι την κυβέρνηση του θα αποχωρούσε, εάν ο Νετανιάχου, δεν εκπλήρωνε τους εξής έξι στόχους:

την επιστροφή των ομήρων

την κατάρριψη της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας

την παρουσίαση μιας εναλλακτικής λύσης για τη λωρίδα της Γάζας

την επιστροφή των κατοίκων του Βορρά στα σπίτια τους έως την 1η Σεπτεμβρίου και την αποκατάσταση του δυτικού Negev

την προώθηση της εξομάλυνσης των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία

την υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου πλαισίου για την εθνική υπηρεσία στην οποία όλοι οι Ισραηλινοί υπηρετούν τη χώρα

«Αν επιλέξετε τον δρόμο των φανατικών και οδηγήσετε ολόκληρο το έθνος στην άβυσσο, θα αναγκαστούμε να εγκαταλείψουμε την κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον Νετανιάχου. Ο Γκαντζ προσέθεσε ότι «θα στραφούμε στον λαό και θα σχηματίσουμε μια κυβέρνηση που μπορεί να φέρει μια πραγματική νίκη».

Θα πάρει τη νίκη ο Γκαντζ;

Ενώ ο Νετανιάχου απέρριψε δημοσίως τα αιτήματα, η νέα ισραηλινή πρόταση για μια συμφωνία ομήρων με τη Χαμάς, την οποία υποστήριξε ολόκληρο το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο, και οι λεπτομέρειες της οποίας ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε σε ομιλία του την Παρασκευή, δεν απείχε πολύ από τις απαιτήσεις του Γκαντζ και ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές εάν σκοπεύει να παραιτηθεί από την κυβέρνηση στο τέλος της εβδομάδας.

Ο Νετανιάχου δέχεται ισχυρές πιέσεις από την ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης του, καθώς δύο Υπουργοί του απειλούν, επίσης, με παραίτηση αν ο πρωθυπουργός αποδεχθεί τις υποδείξεις του Μπάιντεν για κατάπαυση του πυρός.

