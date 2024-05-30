Το κεντρώο κόμμα του Μπένι Γκαντζ, ο οποίος συμμετέχει στο πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ, κατέθεσε πρόταση νόμου για τη διάλυση του κοινοβουλίου, ωστόσο είναι ασαφές εάν διαθέτει επαρκή στήριξη στην Κνεσέτ ώστε να προκαλέσει πρόωρες εκλογές.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Γκαντζ έστειλε τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, απαιτώντας να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο για την «επόμενη ημέρα» στη Λωρίδα της Γάζας, μέχρι τις 8 Ιουνίου. Απείλησε ότι θα αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό εάν δεν παρουσιαστεί κάποιο τέτοιο σχέδιο.

Το κόμμα Εθνικής Ενότητας «υπέβαλε πρόταση νόμου για τη διάλυση της 25ης Κνεσέτ (…) Αυτό είναι η συνέχεια του αιτήματος του ηγέτη του κόμματος Μπένι Γκαντζ να προχωρήσουμε σε μια ευρεία συμφωνία ενόψει της διεξαγωγής εκλογών πριν από τον Οκτώβριο, έναν χρόνο μετά τη σφαγή», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ισραήλ συμφώνησε να συνεργαστεί με την κυβέρνηση του Νετανιάχου μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Το κεντρώο μπλοκ του Γκαντζ ωστόσο διαλύθηκε τον Μάρτιο, όταν ο Γκίντεον Σάαρ, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης προερχόμενος από το Λικούντ του Νετανιάχου, τερμάτισε τη συνεργασία του και σχημάτισε μια ξεχωριστή, κεντροδεξιά ομάδα στο κοινοβούλιο. Το κόμμα Εθνικής Ενότητας του Γκαντζ από μόνο του δεν διαθέτει αρκετές ψήφους για να ρίξει την κυβέρνηση.

Το Λικούντ απάντησε στην κίνηση αυτή του Γκαντζ με μια ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι το Ισραήλ χρειάζεται ενότητα και ότι η διάλυση της κυβέρνησης θα πλήξει την πολεμική προσπάθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

