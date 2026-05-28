Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών (EAJ) για τις εκφοβιστικές και προσβλητικές συμπεριφορές δικηγόρων έναντι δικαστών στην Ελλάδα, γνωστοποίησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕνΔΕ).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕνΔΕ, τον περασμένο Οκτώβριο είχε ενημερώσει την EAJ σχετικά «με τη βαθιά ανησυχία της για σειρά ολοένα και σοβαρότερων περιστατικών, που προκλήθηκαν από δικηγόρους κατά τη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών, τα οποία απειλούσαν δικαστές και, κατ' επέκταση, την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα». Περιστατικά τα οποία «υπερέβησαν κάθε ανεκτό όριο σε ένα κράτος δικαίου», προσθέτει η ΕνΔΕ.

Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με την ΕνΔΕ, η EAJ κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας στις 22 Μαΐου 2026 στο Λουξεμβούργο με ψήφισμά της καλεί «για μια ακόμη φορά τις ελληνικές αρχές να χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία της δικαιοσύνης και των δικαστών από τέτοιες επιθέσεις, ιδίως μέσω τροποποίησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ώστε να προβλέπονται αποτελεσματικές κυρώσεις για παραπτώματα δικηγόρων κατά τη διάρκεια δικαστικών συνεδριάσεων» και «εκ νέου την ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος να λάβει μέτρα για τον τερματισμό όλων των αθέμιτων ενεργειών των μελών της, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία και την εμπιστοσύνη προς το ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΕνΔΕ έχε ως εξής:

«Τον Οκτώβριο του 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών (EAJ) ενημερώθηκε από το μέλος της, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΔΕ), σχετικά με τη βαθιά ανησυχία της για σειρά ολοένα και σοβαρότερων περιστατικών, που προκλήθηκαν από δικηγόρους κατά τη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών, τα οποία απειλούσαν δικαστές και, κατ' επέκταση, την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Τα περιστατικά αυτά υπερέβησαν κάθε ανεκτό όριο σε ένα κράτος δικαίου.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της EAJ απηύθυνε δήλωση (παρατίθεται στο παράρτημα) προς την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και προς όλες τις αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία της απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι, μολονότι η αντικειμενική κριτική προς τα δικαστήρια και τις αποφάσεις τους είναι επιτρεπτή, δεν είναι αποδεκτό ούτε από άλλες εξουσίες του κράτους ούτε από παράγοντες του συστήματος απονομής δικαιοσύνης (όπως οι δικηγόροι) να ασκείται κριτική στη δικαιοσύνη κατά τρόπο που να υπονομεύει την ανεξαρτησία της, το κύρος της δικαστικής εξουσίας ή την εμπιστοσύνη του κοινού στη δικαιοσύνη ή που να ενθαρρύνει την ανυπακοή και ακόμη και τη βία κατά δικαστικών λειτουργών.

Η EAJ παρατηρεί:

1. Δυστυχώς, ούτε αυτή η έκκληση ούτε οι προηγουμένως οργανωμένες συναντήσεις μεταξύ της ΕΔΕ, της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης οδήγησαν σε ικανοποιητική επίλυση του ζητήματος. Οι εκφοβισμοί συνεχίστηκαν. Νομοθετικά μέτρα για την επίλυση του προβλήματος δεν ελήφθησαν.

2. Η EAJ καλεί για μια ακόμη φορά τις ελληνικές αρχές να χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία της δικαιοσύνης και των δικαστών από τέτοιες επιθέσεις, ιδίως μέσω τροποποίησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ώστε να προβλέπονται αποτελεσματικές κυρώσεις για παραπτώματα δικηγόρων κατά τη διάρκεια δικαστικών συνεδριάσεων.

3. Η EAJ καλεί επίσης εκ νέου την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος να λάβει μέτρα για τον τερματισμό όλων των αθέμιτων ενεργειών των μελών της, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία και την εμπιστοσύνη προς το ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης.

4. Η EAJ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την αντιμετώπιση του ζητήματος από τις ελληνικές αρχές, θα αναφέρει τις παρατηρήσεις της στις ευρωπαϊκές αρχές και θα συμπεριλάβει τα αποτελέσματα της προόδου στην επόμενη εισήγησή της στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου.

Παράρτημα: Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της EAJ της 13ης Δεκεμβρίου 2025.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειάς της στις 22 Μαΐου 2026 στο Λουξεμβούργο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

