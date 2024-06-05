Είμαστε προετοιμασμένοι για ισχυρή δράση στο βορρά, δήλωσε σήμερα Τετάρτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος πραγματοποίησε περιοδεία στα βόρεια σύνορα της χώρας με τον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, το ραδιόφωνο του Ισραηλινού Στρατού αναφέρει ότι οι σειρήνες ηχούν στις ισραηλινές πόλεις Kiryat Shmona και Metulla, στο βορρά.

PM Netanyahu was briefed on the operational situation, recent events, management of the defensive battle and actions taken to defend the communities in the north, as well as Brigade and Northern Command actions against the Hezbollah terrorists and infrastructure in Lebanon. pic.twitter.com/TH7NeV1iG2 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 5, 2024

Οι δηλώσεις αυτές από τον Ιραηλινό πρωθυπουργό έρχονται εν μέσω αυξημένων εντάσεων κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου και αύξησης των ανταλλαγών πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της λιβανικής ένοπλης ομάδας Χεζμπολάχ, οι οποίες συνεχίζονται από τις 8 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ.

«Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να μας βλάψει και θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια κάνει μεγάλο λάθος. Είμαστε προετοιμασμένοι για μια πολύ ισχυρή δράση στο βορρά. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στο βορρά», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ είναι οι χειρότερες από τότε που ξεκίνησαν τον πόλεμο το 2006, και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και από τις δύο πλευρές των συνόρων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Νωρίτερα σήμερα, η Χεζμπολάχ ισχυρίστηκε ότι οι μαχητές της επιτέθηκαν σε μια «συγκέντρωση» στρατιωτών κοντά στην τοποθεσία Birkat Risha του ισραηλινού στρατού, χρησιμοποιώντας πυραύλους κοντινού βεληνεκούς.

