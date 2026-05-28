Αύξηση 54,3% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, τον Φεβρουάριο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.240 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 596.100 m2 επιφάνειας και 3.285.520 m3όγκου. Παρουσιάζοντας, αύξηση κατά 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 45,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 54,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Το α' δίμηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 10% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 54,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 73,9% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

