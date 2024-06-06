Η Amazon αντιμετωπίζει μια ομαδική αγωγή ενός δισεκατομμυρίου λιρών (1,3 δισεκ. δολαρίων) από Βρετανούς λιανοπωλητές που κατηγορούν την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε τα δεδομένα τους για να ενισχύσει το δικό της μερίδιο αγοράς και τα κέρδη της.

Η Βρετανική Ένωση Ανεξάρτητων Λιανοπωλητών (BIRA) αναμενόταν να καταθέσει την αγωγή σήμερα για λογαριασμό περίπου 35.000 λιανοπωλητών στη βρετανική Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) στο Λονδίνο, δήλωσαν οι δικηγόροι της Ένωσης.

Στη μήνυση αναφέρεται ότι η Amazon έκανε χρήση μη δημοσίων δεδομένων που παρέχονται από λιανοπωλητές που πωλούν προϊόντα στη διαδικτυακή αγορά Marketplace του γίγαντα της λιανικής Amazon, για να προσφέρει αυτή φθηνότερα ανταγωνιστικά προϊόντα προς πώληση απευθείας σε καταναλωτές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BIRA, Άντριου Γκούντακρ τόνισε ότι μικροί λιανοπωλητές δεν είχαν άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσουν την Amazon, δεδομένου του μεγέθου και της εμβέλειας της, αλλά ότι η μήνυση έχει σκοπό να σταματήσει να οδηγεί τους λιανοπωλητές εκτός αγοράς.

«Η κατάθεση της αγωγής σήμερα είναι το πρώτο βήμα για τους λιανοπωλητές να αποζημιωθούν για όσα έχει κάνει η Amazon», ανέφερε η Γκούντακρ σε ανακοίνωση.

Η Amazon δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Η αγωγή της BIRA υπογραμμίζει επίσης ότι η Amazon χειραγώγησε προς όφελός της τη λειτουργία "Buy Box" στον ιστότοπό της, που εμφανίζεται κοντά στην κορυφή των ιστοσελίδων με προϊόντα.

Το "Buy Box" αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής αγωγής που υπέβαλαν καταναλωτές, διεκδικώντας έως 900 εκατομμύρια λίρες.

Η CMA είχε αναφέρει το 2022 ότι διερευνά την Amazon, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο επιλέγει τα προϊόντα που τοποθετούνται στο "Buy Box".

Πέρυσι, η CMA δήλωσε ότι δέχθηκε δεσμεύσεις από την Amazon για να συμβάλει στην προστασία του θεμιτού ανταγωνισμού στην πλατφόρμα της.

