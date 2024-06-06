Νορβηγία: Μεταλλευτική εντόπισε το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στην Ευρώπη

Μια νορβηγική μεταλλευτική εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα, παρουσιάζοντας νέες μελέτες, ότι ένα κοίτασμα σπάνιων γαιών στη νοτιοανατολική Νορβηγία είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης και θα μπορούσε να συμβάλει στην αυτονομία της ηπείρου, που ανησυχεί για την εξάρτησή της από την Κίνα.

Σύμφωνα με τη Rare Earths Norway, το κοίτασμα Φένσφελτετ κρύβει 8,8 εκατομμύρια τόνους αυτών των μεταλλευμάτων που είναι αναγκαία για την πράσινη μετάβαση. Είναι δηλαδή κατά πολύ μεγαλύτερο από εκείνο της Κιρούνα, στη Σουηδία, που πιστεύεται ότι θα μπορούσε να δώσει 1-2 εκατομμύρια τόνους.

«Έπειτα από τρία χρόνια εντατικής εξόρυξης και αναλύσεων (…) μια πρώτη εκτίμηση των μεταλλευτικών πόρων (…) δείχνει ότι το Φένσφελτετ είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών (ETR) στην Ευρώπη», ανέφερε η εταιρεία.

Η εκτίμηση αυτή, που έγινε σε συνεργασία με την καναδική εταιρεία WSP, κάνει λόγο κυρίως για την ύπαρξη 1,5 εκατ. τόνων μόνιμων μαγνητών, μετάλλων που χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την παραγωγή αιολικής ενέργειας. Η εξόρυξη θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2030 με μια επένδυση 10 δισεκ. κορωνών (867 εκατ. ευρώ) μόνο για την πρώτη φάση, σύμφωνα με τη Rare Earths Norway.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί στον τομέα των σπάνιων γαιών. Η Νορβηγία δεν είναι μέλος της, όμως Βρυξέλλες και Όσλο διατηρούν πολύ στενές σχέσεις. Σήμερα, το 98% των σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ εισάγονται από την Κίνα, η οποία διαθέτει σχεδόν μονοπώλιο στον τομέα.

Τον Ιανουάριο του 2023 μια σουηδική εταιρεία ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε στην Κιρούνα, στη βόρεια Σουηδία, «το μεγαλύτερο γνωστό κοίτασμα» σπάνιων γαιών στην Ευρώπη. Κανένα από τα ευρωπαϊκά κοιτάσματα δεν είναι σε φάση εκμετάλλευσης επί του παρόντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.