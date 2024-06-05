Η απόφαση του Τζο Μπάιντεν να ανακοινώσει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δημοσίως την πρόταση κατάπαυσης του πυρός για τη Γάζα ήταν σκόπιμη, αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, προκειμένου να περιορίσει τα περιθώρια για αντιρρήσεις από το Ισραήλ και τη Χαμάς.

Ειδικότερα, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε δημόσια την πρόταση για εκεχειρία που αναπτύχθηκε από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και εστάλη στη Χαμάς, προχώρησε χωρίς να ζητήσει τη συμφωνία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι

«Δεν ζητήσαμε άδεια για να ανακοινώσουμε την πρόταση», είπε ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ και πρόσθεσε «ενημερώσαμε τους Ισραηλινούς ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ομιλία για την κατάσταση στη Γάζα. Δεν προχωρήσαμε σε πολλές λεπτομέρειες για το τι ήταν».

Επί μήνες, διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και το Κατάρ προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης που έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Η πρόταση που ανακοινώθηκε την Παρασκευή προβλέπει μια αρχική κατάπαυση του πυρός έξι εβδομάδων με ισραηλινή στρατιωτική απόσυρση από κατοικημένες περιοχές της Γάζας και απελευθέρωση ορισμένων ομήρων, ενώ «ένα μόνιμο τέλος των εχθροπραξιών» θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση μέσω διαμεσολαβητών.



