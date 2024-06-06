Ένα δράμα χωρίς τέλος βιώνουν οι άμαχοι κάτοικοι της Γάζας, που καθημερινά ζουν με τον φόβο των ισραηλινών επιθέσεων, εκτοπισμένοι από τα σπίτια τους, ζώντας σε άθλιες συνθήκες σε προσφυγικούς καταυλισμούς.

Σε μια τάξη που έγινε κρεβατοκάμαρα σε ένα σχολείο του ΟΗΕ στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat στην κεντρική Γάζα, τα παιδιά σκαρφαλώνουν μέσα από ερείπια και αιματοβαμμένα στρώματα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο σημείο στη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, Unrwa.

«Είδα κομμάτια σιδήρου να πετάνε και τα πάντα να πέφτουν κάτω. Αυτό που συνέβη σε εμάς είναι αδιανόητο», είπε ο Naim al-Dadah από την πόλη της Γάζας, ένας από τους εκατοντάδες εκτοπισμένους που έχουν καταφύγει εκεί.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι το «χτύπημα ήταν ακριβείας, βασισμένο σε πληροφορίες», το οποίο στόχευσε 20 με 30 μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ που χρησιμοποιούσαν το σχολείο ως χώρο για να σχεδιάσουν και να εξαπολύσουν επιθέσεις.

Ωστόσο, 14 παιδιά και εννέα γυναίκες ήταν μεταξύ των νεκρών, αναφέρει το κυβερνητικό γραφείο μέσων ενημέρωσης της Χαμάς. Νωρίτερα, οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον αριθμό των θυμάτων σε συνεργάτη του BBC.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ισραήλ έχει κατηγορήσει επανειλημμένως τη Χαμάς ότι κρύβει στελέχη της σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλα κτίρια, χρησιμοποιώντας αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες, κατηγορίες που η ένοπλη ομάδα αρνείται.

«Όλες οι κόκκινες γραμμές έχουν ξεπεραστεί», είπε ο al-Dadah, υπογραμμίζοντας ότι το γεγονός ότι έφερε την οικογένειά του σε ένα ίδρυμα του ΟΗΕ τελικά δεν τούς παρείχε προστασία. «Ο κόσμος μας αντιμετωπίζει με διπλά μέτρα και σταθμά. Το Ισραήλ έχει παραβιάσει όλους τους διεθνείς νόμους» πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη διπλωματική απομόνωση λόγω της διεξαγωγής του πολέμου, με υποθέσεις εναντίον του ενώπιον δύο διεθνών δικαστηρίων, αλλά επιμένει ότι έχει ενεργήσει σύμφωνα με τους νόμους της ένοπλης σύγκρουσης καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό που θεωρεί ως «υπαρξιακή απειλή», τη Χαμάς.

Απαντώντας σε δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) αντισυνταγματάρχης Πέτερ Λέρνερ είπε ότι ορισμένοι από τους Παλαιστίνιους ένοπλους μαχητές που εδρεύουν στη σχολή Nuseirat είχαν εμπλακεί στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, χωρίς ωστόσο να παρέχει καμία απόδειξη για τους ισχυρισμούς του.

Ο συνταγματάρχης Λέρνερ επισήμανε ότι στελέχη της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ «αισθάνονταν σχετικά ασφαλείς» στο κτίριο, επειδή ανήκε στον ΟΗΕ.

Ο Ισραηλινός Στρατός δημοσίευσε μια φωτογραφία του σχολείου με αίθουσες διδασκαλίας στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο σημειωμένες για να δείχνουν τις τοποθεσίες που, όπως είπε, ήταν στόχος αεροπορικών επιδρομών.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι έλαβε μέτρα για να μειώσει τον κίνδυνο για τους αμάχους. «Στην πραγματικότητα ακυρώσαμε την επιδρομή δύο φορές», είπε ο αντισυνταγματάρχης Λέρνερ.

Η ολονύκτια επίθεση ήταν η τελευταία περίπτωση μαζικών απωλειών Παλαιστινίων που προσπαθούσαν να βρουν ασφάλεια καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.

Μερικοί από αυτούς που έμειναν στο σχολείο του ΟΗΕ είπαν ότι προέρχονταν από τη βόρεια Γάζα, αλλά είχαν υπακούσει στις εντολές εκκένωσης του ισραηλινού στρατού και κατευθύνθηκαν νότια στα πρώτα στάδια του πολέμου, για να εκτοπιστούν και πάλι τον περασμένο μήνα από τη Ράφα, στα αιγυπτιακά σύνορα.

Αυτή την εβδομάδα, ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε μια νέα χερσαία και αεροπορική επίθεση στο κέντρο της Γάζας, με στόχο, όπως είπε, μαχητές της Χαμάς που είχαν ανασυνταχθεί εκεί. Οι δυνάμεις του έχουν επανειλημμένα επιστρέψει σε τμήματα του παλαιστινιακού εδάφους από τα οποία αποσύρθηκαν νωρίτερα.

Σε μια αυλή του σχολείου του ΟΗΕ, περισσότερα από 20 πτώματα ήταν παρατεταγμένα σε σακούλες και κουβέρτες. Ένας δημοσιογράφος που συνεργάζεται με το BBC κατέγραψε εικόνες πολλών γυναικών να κρατούν τα κεφάλια και τα χέρια των νεκρών γιων τους.

«Ήταν μια πολύ σκληρή νύχτα», λέει ο Ibrahim Lulu, ένας έφηβος που είπε ότι ο ξάδερφός του, Mohammed σκοτώθηκε. «Τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου και εγώ καθόμασταν μαζί όταν ξαφνικά έγινε μια έκρηξη. Το στρώμα με προστάτευσε γιατί καθόμουν στον τοίχο. Όλα τα σώματα διαμελίστηκαν».

Οι κάτοικοι είπαν ότι το τμήμα του σχολείου που έγινε στόχος χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο για άνδρες και αγόρια, με γυναίκες και κορίτσια να κοιμούνται σε ξεχωριστό τμήμα. Μέρος του σχολείου είχε προηγουμένως στοχοποιηθεί από ισραηλινό χτύπημα στα μέσα Μαΐου, με τους Ισραηλινούς να λένε τότε ότι χρησιμοποιείτο ως «αρχηγείο πολέμου της Χαμάς».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, θύματα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα από τη Νουσεϊράτ στο Νοσοκομείο Μαρτύρων al-Aqsa στην κοντινή Deir al-Balah, το οποίο τις τελευταίες ημέρες αγωνίζεται να περιθάλψει εκατοντάδες τραυματίες θύματα των ισραηλινών βομβαρδισμών. Το νοσοκομείο είχε αναφέρει νωρίτερα λόγω βλάβης μιας ηλεκτρικής γεννήτριας, θα ήταν δύσκολη η περίθαλψη των ασθενών.

Την Τετάρτη, γιατροί από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ), που εργάζονται στο νοσοκομείο περιέγραψαν χαοτικές σκηνές. Ανέφεραν ότι τις προηγούμενες 24 ώρες, τουλάχιστον 70 νεκροί άνθρωποι και περισσότεροι από 300 τραυματίες είχαν μεταφερθεί εκεί, κυρίως γυναίκες και παιδιά.



