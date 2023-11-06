Στον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο μέσω της Κύπρου, που θα μπορούσε να συμβάλει στην παροχή βοήθειας στη Γάζα, αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της στους Πρέσβεις της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Η βοήθεια εισέρχεται τώρα από το συνοριακό πέρασμα της Ράφας. Αλλά οι όγκοι παραμένουν πολύ μικροί για να ανταποκριθούν στις τεράστιες ανθρωπιστικές ανάγκες στη Γάζα. Προτεραιότητά μας είναι να συνεργαστούμε με εταίρους για την ενίσχυση των υλικοτεχνικών ικανοτήτων της Ράφας», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και σημείωσε ότι «εργαζόμαστε πάνω σε συμπληρωματικά δρομολόγια. Ένας θαλάσσιος διάδρομος από την Κύπρο, που θα εγγυάται μια διαρκή, ρυθμισμένη και ισχυρή ροή βοήθειας. Χαιρετίζω θερμά την εξαιρετική συνεργασία με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και την κυβέρνησή του».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισήμανε ότι η ΕΕ «είναι ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε ώστε η βοήθειά μας να φτάσει σε αμάχους που έχουν ανάγκη».

«Αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για χιλιάδες Παλαιστίνιους. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να βοηθήσουμε στην απομάκρυνση των πολιτών της ΕΕ και των τραυματισμένων Παλαιστινίων», κατέληξε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έφτασε στην Αίγυπτο το C-130 της Ελλάδας

Η ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για τους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας κατέφθασε σήμερα με αεροσκάφος C-130 στο αεροδρόμιο El Arish της Αιγύπτου.

Το φορτίο της βοήθειας που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας και το οποίο περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό, υποδέχθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο El Arish ο πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο.

Το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει σε ανακοίνωσή του πως μεριμνά, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αιγυπτιακές Αρχές, για την ταχύτερη δυνατή μεταφορά της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Σημειώνεται πως το αεροσκάφος απογειώθηκε το πρωί από την 112 Πτέρυγα Μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

