Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επισκέφτηκε την Ιερουσαλήμ, τη Ραμάλα, το Αμάν, τη Βαγδάτη και την Κωνσταντινούπολη, αλλά, σε διπλωματικό επίπεδο, φαίνεται να βρίσκεται ακόμη «στο δρόμο για το πουθενά», σχολιάζει το Sky News.



Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην περιοδεία του είχε τρεις στόχους - κανένας δεν έχει πάει καλά.



Πρώτον, να πείσει το Ισραήλ να επιτρέψει κατάπαυση του πυρός για να φτάσει περισσότερη βοήθεια στους αμάχους και να απελευθερωθούν οι όμηροι. Αυτό έχει απορριφθεί, τουλάχιστον προς το παρόν. Το Ισραήλ λέει ότι οι όμηροι πρέπει πρώτα να απελευθερωθούν και μετά μπορούν να μιλήσουν για κατάπαυση του πυρός.



Δεύτερον, να πείσει τις αραβικές χώρες να σκεφτούν μακροπρόθεσμες λύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς. "Αστειεύεσαι;" είπαν οι Άραβες οικοδεσπότες του, δεν είναι τώρα η ώρα γι’ αυτό, ενώ η Γάζα γίνεται ερείπια. Πιθανότατα του διαμήνυσαν επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει να δεσμευτεί να τερματίσει κάθε επέκταση εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εάν το κάνει, τότε ίσως θα μπορούσε να εξεταστεί μια μακροπρόθεσμη ειρήνη.





Τρίτον, η αποστολή που είχε να σταματήσει την εξάπλωση της σύγκρουσης. Μίλησε σε ευήκοα ώτα. Κανείς με τους οποίους συναντήθηκε δεν θέλει να επεκταθεί αυτή η σύγκρουση. Αλλά αυτοί που συνάντησε δεν είναι αυτοί που είναι πιθανό να την κλιμακώσουν. Η Χεζμπολάχ και το Ιράν αποτελούν τον κίνδυνο και, για προφανείς λόγους, δεν ήταν στο «δρομολόγιο» του Μπλίνκεν.



Εν τω μεταξύ, η άνευ προηγουμένου καταστροφή της Γάζας από το Ισραήλ επιδεινώνει τα γεωπολιτικά ρήγματα σε όλη την περιοχή, καθιστώντας μια μεγαλύτερη έκρηξη βίας όλο και πιο πιθανή. Το Ισραήλ δεν έκανε ποτέ στη Γάζα αυτό που κάνει τώρα. Σε μια εβδομάδα, έριξε τόσες βόμβες στη μικρή πυκνοκατοικημένη λωρίδα γης, όσες ο υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ συνασπισμός έριξε στη Μοσούλη που πολεμά το Ισλαμικό Κράτος μέσα σε δύο μήνες.



Έχει πλήξει πολιτικά κτίρια, σχολεία, ασθενοφόρα και περιοχές όπου ανακοίνωσε ότι οι άνθρωποι πρέπει να μετακινηθούν για να είναι ασφαλείς. Λέει ότι έχει καλούς στρατιωτικούς λόγους για να το κάνει, αλλά ο αντίκτυπος είναι ο ίδιος. Εικόνες νεκρών Παλαιστίνιων παιδιών παρατεταγμένων στα σάβανα θανάτου τους έξω από νοσοκομεία της Γάζας και τρομερές σκηνές καταστροφής που παρακολουθούνται 24 ώρες το 24ωρο στα ειδησεογραφικά δίκτυα της αραβικής τηλεόρασης, εξάπτουν την οργή στην κοινή γνώμη σε όλη την περιοχή και τη δημόσια οργή των ηγετών της. Ο ηγέτης της Τουρκίας, για παράδειγμα, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει καταστήσει σαφές ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι παρελθόν για αυτόν.



Η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα είναι καταστροφική για την αμερικανική θέση στην περιοχή και ευρύτερα. Οι αναπτυσσόμενες χώρες βλέπουν δυο μέτρα και σταθμά όσον αφορά το Ισραήλ και την Ουκρανία και, κατά συνέπεια, είναι πιθανό να είναι λιγότερο συμπαθείς στις εκκλήσεις της Δύσης να υποστηρίξουν τον πόλεμο εκεί. Η διπλωματία του κ. Μπλίνκεν κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες να φαίνονται ανίκανες και κατά κάποιο τρόπο κουρασμένες.





Στη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, είπε στην Παλαιστινιακή Αρχή, ορκισμένους εχθρούς της Χαμάς, ότι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη Γάζα μόλις εκκαθαριστεί από τη Χαμάς σε μια αξιοσημείωτα τετριμμένη παρέμβαση. Η Παλαιστινιακή Αρχή θεωρείται ήδη ως «κυβέρνηση - συνεργάτης» από πολλούς Παλαιστίνιους. Η ιδέα ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στην εξουσία στη Γάζα «με την πλάτη» των ισραηλινών τανκς θα τους φαίνεται αφελής και παράλογη.



Ωστόσο, υπάρχουν μερικά θετικά, καθώς ο Αμερικανός ΥΠΕΞ συνεχίζει τη «διπλωματική κούρσα του». Ο πόλεμος δεν έχει κλιμακωθεί. Πολλοί φοβόντουσαν ότι η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου προμήνυε ένα νέο είδος «Ιερού Πολέμου» με τη Χεζμπολάχ και το Ιράν που πιθανότατα θα συμμετείχε. Η επίθεση της μαχητικής ομάδας στις 7 Οκτωβρίου έφτασε σε ένα νέο επίπεδο βαρβαρότητας, όπου σκοτώθηκαν 1.400 Ισραηλινοί εν μέσω μερικών από τις χειρότερες βαναυσότητες που μπορεί κανείς να φανταστεί και 250 ομήρους. Αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν σχεδιαζόταν ως ένα νέο είδος Τζιχάντ 2.0, που περιλαμβάνει με μεγαλύτερη εμπλοκή πλην της Χαμάς. Η Χεζμπολάχ είχε πολλές ευκαιρίες να εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε. Έχει αναφερθεί ότι έχει στη διάθεσή της 150.000 πυραύλους, που κρύβονται στους λόφους του νότιου Λιβάνου. Η σκέψη ότι αυτοί θα εξαπολυθούν και η ισραηλοαμερικανική απάντηση είναι αφόρητα και στη σκέψη. Και το Ιράν, φαίνεται ξεκάθαρο, δεν επιθυμεί μια σύγκρουση εναντίον δύο αεροπλανοφόρων στη Μεσόγειο και των αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο.



Η στιγμή του κινδύνου για μια ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή μπορεί να πέρασε. Αλλά όχι για τους αθώους στη Γάζα που εξακολουθούν να πεθαίνουν κατά χιλιάδες και τους εκατοντάδες ομήρους που κρατούνται ανάμεσά τους.

Πηγή: skai.gr

