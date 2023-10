«Fake news»: Κατηγορηματική διάψευση του Νετανιάχου ότι προειδοποιήθηκε από την Αίγυπτο για επίθεση Κόσμος 18:57, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει τις αναφορές «ανακριβείς και ψευδείς» και «ένα πλήρες ψέμα»